PSV-ster Noa Lang steelt de show met luxe outfits: check hier zijn peperdure stijl

Voetballers lopen er graag gelikt bij. Dikke horloges, designerkleding en aparte stijlen komen veel voorbij vooral op sociale media. Een van de betere geklede voetballers in Nederland is Noa Lang. De flankenflitser van PSV weet wel wat hij graag draagt. Dit is de kledingstijl van de veelbesproken voetballer Noa Lang.

Noa Lang schittert graag, zowel op als buiten het veld. Niet voor niets noemt hij zichzelf lastpak en schept hij graag op over zijn prestaties. Dat extravagante is ook duidelijk terug te vinden in zijn gelikte, urban kledingstijl. Hij schittert echter niet met bijzondere kleuren. Op dat gebied houdt hij het juist wat sober.

Wel kiest Noa Lang voor hoogstaande merken, met flinke prijskaartjes. De veelal donkere kleuren weet hij ook goed te combineren. Zo ook toen hij zijn gouden plaat in ontvangst nam uit handen van Hans Kraay Jr.

Generatiekloof

Op Instagram deelt hij de plaatjes met als caption generatiekloof, die ook in kleding te zien is. Waar Hans Kraay in een nette manteljas aankomt, spijkerbroek en chelseaboots, doet Lang dat natuurlijk anders. Hij is in het zwart gekleed met onder andere een windbreaker van designer en artiest Heron Preston.

Preston werkte in het verleden samen met supersterren als Justin Timberlake. Met zijn merk stond hij op de Fashion Week in Parijs. Heron Preston is veel te vinden in de kledingkast van voetballers. Het jackie gaat weg voor een slordige 800 euro, net als de schoenen die Lang daaronder draagt. Die sneakers van Amiri kosten eveneens 780 euro. Het petje dat hij draagt is van Prada, daarvoor betaalde hij tussen de 550 en 600 euro.

Luxueuze trainingspakken

Ook wanneer Lang in simpelere kleding rondloopt, is dat van hoge kwaliteit. Op het vakantiekiekje met teamgenoot Malik Tillman draagt hij een pak van het Londense undergroundmerk Martin Rose. Het begon klein en groeide uit tot een luxueus fashionmerk. Martin Rose is onder andere veelbesproken in toonaangevende bladen als Vogue, Dazed en Arena Homme Plus.

Een ander merk waar Lang wel fan van is, heet Rhude. Dat is een combinatie tussen luxekleding en streetwear, zo varieert het van simpele t-shirts tot uitgesproken truien. Ook Rhude is al eens te zien geweest op de Fashion Week in Parijs. Het shirt dat Lang draagt op de veelbesproken foto met Quincy Promes is ook hiervan. Net als het jack dat hij draagt in de videoclip van Baddest.

In de videoclip is hij overigens wat meer uitgesproken, met de driekwart cargopants en suede boots van Carolina Herrera. Ook de Stone Island-jas valt op, deze camouflagejas gaat weg voor 1080 euro.

Kleurenpalet

Richting de zomerse garderobe wil Lang wel wat meer kleur toevoegen. Het eerder besproken shirt van Rhude ziet er alweer wat speelser uit, maar ook oudere foto's laten zien dat Lang wel degelijk kleuren combineert. Op een oude foto bij Oranje combineert hij de donkere kleuren met opvallende sneakers. De schoenen van Louis Vuitton zijn wit en ciel en kun je zelf ook kopen voor een bedrag van 1800 euro.

Uitgesproken stijl

Lang is overduidelijk zeer bewust van zijn kledingstijl. Net als op het veld en in zijn muziek is hij in kleding verfijnd. Niet zozeer in patronen en kleuren, daarin blijft hij veilig. Het zijn meer de details van merken en exclusieve kledinglijnen die zijn stijl maken. Lang is creatief op het veld, creatief in de studio en creatief in de kledingkast.