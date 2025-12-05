De loting van het WK voetbal is afgerond. Oranje zit in groep F, en treft daar Eredivisie-getint Japan, Tunesië en de winnaar van de Europese play-offronde. Dat wordt Polen, Oekraïne, Albanië of Zweden. Ook is de groep van Curaçao bekend. Zie hier de volledige loting van het WK voetbal in 2026.
Ronald Koeman kent de groep die hij met Oranje treft op het WK 2026. Daarmee weet hij ook dat hij in Dallas, Houston, Kansas en Monterrey in Mexico kan gaan spelen. Mocht Oranje eerste worden in de poule, treffen ze een ploeg uit misschien wel de sterkste groep van het WK: groep C. Ook weet Dick Advocaat tegen wie hij moet spelen, zie hieronder het hele overzicht.
Groep A
Mexico
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Denemarken, Noord-Macedonië, Tsjechië of Ierland
Groep B
Canada
Italië, Noord-Ierland, Wales of Bosnië
Qatar
Zwitserland
Groep C
Brazilië
Marokko
Haïti
Schotland
Groep D
Verenigde Staten
Paraguay
Australië
Turkije, Roemenië, Slowakije of Kosovo
Groep E
Duitsland
Curaçao
Ivoorkust
Ecuador
Groep F
Nederland
Japan
Zweden, Polen, Oekraïne of Albanië
Tunesië
Groep G
België
Egypte
Iran
Nieuw-Zeeland
Groep H
Spanje
Kaapverdië
Saoedi-Arabië
Uruguay
Groep I
Frankrijk
Senegal
Irak, Bolivia of Suriname
Noorwegen
Groep J
Argentinië
Algerije
Oostenrijk
Jordanië
Groep K
Portugal
Nieuw-Caledonië, Jamaica of Congo
Oezbekistan
Colombia
Groep L
Engeland
Kroatië
Ghana
Panama
De loting ging van start onder leiding van het presentatieduo Heidi Klum en Kevin Hart. Waar Andrea Bocelli, Robbie Williams en Nicole Scherzinger optraden. Donald Trump kreeg van Gianni Infantino de vredesprijs van de FIFA. Een nieuwe prijs die dit jaar in het leven geroepen is.
Iets daarvoor stroomde het Kennedy Center vol met grote sterren zoals Shaquille O'Neal, de legendarische basketballer, maar ook bondscoach Ronald Koeman. Overigens moesten die sterren wel een barre tocht doorstaan, want het sneeuwt hevig in Washington. Ook maakten Trump en Infantino hun rondje langs de aanwezige media. "Er zijn nog nooit zoveel kaarten verkocht voor een sportevenement", zei de president tegen de Amerikaanse media.
Van oostkust tot westkust: loting bepaalt reisplan van Oranje
Met het toernooi dat zich uitstrekt over de Verenigde Staten, Canada en Mexico, krijgen landen te maken met enorme verschillen in afstand en klimaat. Een poule aan de oostkust levert voor Nederlandse kijkers aantrekkelijke speeltijden op, maar een indeling richting westkust kan nachtelijke duels betekenen. Ook de temperatuur kan per speelstad flink uiteenlopen: van koel en aangenaam in Vancouver tot bloedheet in steden als Dallas of Guadalajara. De omstandigheden spelen dit WK een grotere rol dan ooit, maar dat wordt zaterdag pas bekend bij de tweede loting. Dan worden de speeltijden en speelsteden verdeeld.
Daarnaast kan de groep waarin Oranje terechtkomt veel zeggen over de voorbereidingstijd. Sommige poules beginnen al op 11 juni, terwijl andere pas op 17 juni hun eerste wedstrijd spelen. Dat levert een verschil van bijna een week op, een detail waar bondscoach Ronald Koeman al eerder het belang van benadrukte.
Pot 1
Mexico
Verenigde Staten
Canada
Spanje
Argentinië
Frankrijk
Engeland
Brazilië
Portugal
Nederland
België
Duitsland
Pot 2
Kroatië
Marokko
Colombia
Uruguay
Zwitserland
Japan
Senegal
Iran
Zuid-Korea
Ecuador
Oostenrijk
Australië
Pot 3
Noorwegen
Panama
Egypte
Algerije
Schotland
Paraguay
Tunesië
Ivoorkust
Oezbekistan
Qatar
Saoedi-Arabië
Zuid-Afrika
Pot 4
Jordanië
Kaapverdië
Ghana
Curaçao
Haïti
Nieuw-Zeeland
Play-off Europa 1
Play-off Europa 2
Play-off Europa 3
Play-off Europa 4
Intercontinentale play-off 1
Intercontinentale play-off 2
Tweede loting
De loting bepaalt alleen de poule-indeling. Een dag later volgt een tweede ceremonie waarin de FIFA het speelschema invult. Pas dan weet Oranje of het vroege of late wedstrijden krijgt en in welke volgorde de drie groepsduels worden gespeeld.