Alle voetbalfans uit de wijde wereld keken vrijdag naar Washington. Daar vond vlakbij het Witte Huis de loting voor het WK van 2026 plaats. De landen waar Nederland mee moet afrekenen zijn bekend (twee van de drie althans), maar er is ook nog een hoop onduidelijk. Dat komt omdat er zaterdag wéér geloot wordt. Dit is hoe het precies in zijn werk gaat.

De loting van de groepsfase werd vrijdagavond gehouden. Nederland kent alvast twee tegenstanders: Japan en Tunesië. Het derde land komt uit de Europese play-off waar Oekraïne, Zweden, Polen en Albanië strijden voor het WK-ticket. Nederland weet dus waar het rekening mee moet houden, maar er is ook nog een hoop onduidelijk.

Openingsceremonie op zaterdag

Zaterdag vindt er namelijk een zogeheten openingsceremonie plaats en dan pas wordt cruciale informatie bekend voor Oranje. Pas dan weet het in welke speelsteden het de groepswedstrijden afwerkt en hoe laat dat precies is. Dat betekent dat Ronald Koeman en Oranje, en Dick Advocaat met Curaçao pas op zaterdagavond écht weten waar ze aan toe zijn.

Groepsindeling

'We' moeten natuurlijk nog afrekenen met Tunesië, Japan en het Europese land dat nog het WK-ticket pakt, maar kijkt alvast met de nodige zorgen naar de knock-outfase. Mocht Nederland namelijk de groep winnen, dan heeft het geen makkelijke kluif in de eerste ronde na de groepsfase. Het treft dan een van de landen die doorgaat in de groep met Brazilië, Marokko, Schotland en Haïti. Marokko kwam in Qatar tot de halve finale, Brazilië reikte tot de laatste acht.

'Voordelige' poules

De nummers één en twee gaan dit WK sowieso door naar de knock-outfase, maar ook de acht beste nummers drie. En dat zorgt voor een flink nadeel voor Nederland zorgen. Er gaan in totaal 32 landen door naar de knock-outfases. De twaalf poulewinnaars, twaalf nummers twee en acht beste nummers drie. Dat betekent dus dat niet iedere groepswinnaar 'geluk' heeft en een nummer drie treft. In groep C, F, H of J hebben ze pech en ontmoeten ze een nummer 2. Die pech heeft Nederland dus.