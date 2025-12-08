Dit is de scheidsrechter bij Ajax - Feyenoord

Ajax en Feyenoord moeten deze week verre uitwedstrijden spelen in respectievelijk Azerbeidzjan en Roemenië, voordat ze in het weekend tegenover elkaar staan in de Eredivisie. De punten zijn Europees hard nodig, maar ook in nationaal verband is het een belangrijke wedstrijd. De KNVB heeft een topscheidsrechter op De Klassieker gezet.

Scheidsrechter Serdar Gözübüyük leidt de Klassieker Ajax - Feyenoord. De Eredivisiewedstrijd in de Johan Cruijff ArenA staat voor zondag om 14.30 uur op het programma. Gözübüyük krijgt ondersteuning van assistent-scheidsrechters Erwin Zeinstra en Patrick Inia. De vierde official is Erwin Blank. Pol van Boekel is de videoscheidsrechter, met Stefan de Groot als assistent.

Strijd om plek twee

Feyenoord staat tweede in de Eredivisie met 34 punten, zes minder dan koploper PSV. Ajax heeft 26 punten en staat vierde. Wil Ajax dus nog aanspraak maken op een plek in de Champions League volgend seizoen, dan zal het moeten winnen van de aartsrivaal. Waar normaliter de fans voor extra sfeer en motivatie zorgen in de Johan Cruijff Arena, moet Ajax het zondag doen zonder de fanatieke aanhang.

Geen fanatieke aanhang

Naar aanleiding van de enorme vuurwerkshows rond de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, greep Ajax zelf al in. De hele onderste ring op de korte zijde waar de F-Side huisvest, blijft tegen Feyenoord leeg. De KNVB heeft daar losstaand van ook een eigen onderzoek ingesteld en kan nog met extra straffen komen.

Eerste Europees

Voordat De Klassieker in Amsterdam wordt afgewerkt, speelt Ajax in Azerbeidzjan tegen Qarabag. De Amsterdammers zijn nog puntloos in de Champions League en willen verder gezichtsverlies voorkomen. Donderdag speelt Feyenoord in het kader van de Europa League uit bij FCSB in Roemenië. Ook voor de ploeg van trainer Robin van Persie zijn de punten hard nodig.

Gözübüyük fluit ook Europees

Gözübüyük leidt woensdag de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Newcastle United in de Champions League. De 40-jarige Danny Makkelie is dinsdag de scheidsrechter bij de Champions League-ontmoeting tussen AS Monaco en Galatasaray, meldde de Europese voetbalbond zondag al.

