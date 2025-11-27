De Champions League is officieel over de helft, met vijf van de acht speelrondes in de competitiefase gespeeld. De wereld ziet er voor de Nederlandse clubs op het hoogste Europese niveau totaal anders uit. Ajax moet na een nieuwe deceptie vrezen dat het het lachertje van het miljardenbal wordt, terwijl voor PSV de volgende ronde gloort. Dit is de stand na speelronde 5.

PSV haalde de internationale media met een stunt van jewelste. Op Anfield werd het grote Liverpool op een keiharde nederlaag getrakteerd: 4-1. De Eindhovenaren hadden een stunt nodig om de hoop op de volgende ronde levend te houden en leverden. Ineens ziet de wereld er een stuk rooskleuriger uit. Al volgen er nog loodzware wedstrijden voor de ploeg van trainer Peter Bosz.

Wereld is compleet anders voor Ajax

Hoe anders ziet de wereld van Ajax eruit. Na vijf duels is de opbrengst in de Champions League dramatisch: nul punten, zestien goals tegen en maar één goal gescoord. Er is nul hoop in Amsterdam op de volgende ronde. De eerste doelstelling zal zijn om niet puntloos af te gaan. De ploeg van interim-trainer Fred Grim krijgt er ten opzichte van PSV juist betere kansen op met het resterende programma. Maar het lijkt allemaal voor de bühne.

Stand in de Champions League

Wie een blik werpt op de stand van de Champions League hieronder, ziet die twee werelden inderdaad uit elkaar liggen. PSV verzamelde acht punten uit vijf duels en heeft alleen van Union Sint-Gillis verloren. Uit de duels met Bayer Leverkusen, Olympiakos, Napoli en recent dus Liverpool werden de broodnodige punten gepakt. Voor Ajax kan het niet slechter en is 'the only way, up'.

Programma PSV

Met wedstrijden tegen Atletico Madrid (thuis), Newcastle United (uit) en Bayern München (thuis) te gaan, kan het feest bij PSV echt nog niet gevierd worden. Met een vijftiende plek is de volgende ronde voorlopig veilig, maar zal er nog minstens één en mogelijk drie punten nodig zijn om helemaal zeker te zijn. Vorig jaar lag de grens voor de top-24 namelijk op 11 punten en PSV staat er nu op acht.

Programma Ajax

Ajax kreeg met Benfica het enige andere team tegenover zich dat óók nul punten had uit de eerste vier duels. Met nog drie wedstrijden te gaan en dus die verwachte grens van 11 punten, kan Ajax de volgende ronde praktisch niet meer halen. Maar met duels tegen Qarabag (uit), Villarreal (uit) en Olympiakos (thuis) liggen er mogelijkheden. Die laatste twee teams verzamelden zelf ook pas respectievelijk één en twee punten.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!