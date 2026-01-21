PSV wacht een zenuwslopend slot van de Champions League. De hoop op de tussenronde in Europa blijft ondanks de teleurstelling van de nederlaag tegen Newcastle United wel springlevend. Dankzij indrukwekkende stunts tegen Liverpool en Napoli heeft PSV nog altijd uitzicht op de tussenronde. Sportnieuws.nl zet de mogelijke scenario's voor de laatste wedstrijd tegen Bayern München op een rij.

Allereerst de huidige situatie: PSV heeft na zeven wedstrijden acht punten verzameld. Onnodige punten werden verspeeld in de nederlaag tegen Union St-Gillis (1-3) en het gelijkspel tegen Olympiakos (1-1). De zeges op Napoli (6-2), Liverpool (4-1) en het gelijkspel tegen Bayer Leverkusen zorgden echter voor een geweldige uitgangspositie. Die is na de nederlagen tegen Atlético Madrid en Newcastle United echter een stuk minder geworden en dus moet PSV alles uit de kast halen om door te komen in de Champions League.

Laatste duel PSV

PSV moet net als alle andere ploegen nog één wedstrijd spelen. Het treft op woensdag 28 januari Bayern München in eigen huis. Op papier is dat een loodzware klus, maar PSV zou kunnen profiteren van het feit dat de Duitse topploeg al zeker is van een plek in de volgende ronde. Bayern München verzamelde uit zeven duels namelijk achttien punten en gaat daardoor sowieso bij de beste acht eindigen. Zij mogen zelfs de tussenronde overslaan en zijn zeker van de achtste finale.

Om zeker te zijn van de tussenronde in de Champions League moet PSV waarschijnlijk nog één punt zien te pakken, maar er bestaat nog altijd een kans dat zelfs dat niet voldoende is. Dat hangt echter af van wat er op de andere zeventien velden gebeurt tijdens de knotsgekke laatste speelronde.

Verwachting van Opta

Sportdatabureau Opta rekent aan de hand van allerlei ingewikkelde modellen uit hoe zij de competitiefase zien eindigen. Zij denken dat PSV met precies 9 punten op de 25e plek gaat eindigen. De nummers 9 tot en met 24 gaan naar de tussenronde van de Champions League en dus zouden de Eindhovenaren dan net buiten de boot vallen.

Opta berekent echter elk puntenaantal met twee getallen achter de komma. Nummer 22 Olympiakos komt volgens het bureau uit op 9,47 punten, nummer 23 Napoli op 9,38 en nummer 24 Athletic Bilbao op 9,08. In het echt is dat natuurlijk onmogelijk en als die ploegen inderdaad eindigen op 9 punten is de kans groot dat PSV ze toch voorblijft, want de Eindhovenaren hebben een veel beter doelsaldo dan die teams. Ondanks dat Opta de ploeg van Peter Bosz op plek 25 inschat, geven ze PSV wel 55 procent kans om door te gaan.

Hoewel het mogelijk een hoop gereken gaat worden, is de opdracht voor PSV duidelijk. Bij winst op Bayern zijn ze namelijk sowieso zeker. Een gelijkspel zorgt dus voor onzekerheid en bij een nederlaag lijkt het Europese avontuur ten einde.

Voorspelde positie Club Verwachte punten 20 Olympique Marseille 10.26 21 Monaco 10.19 22 Olympiakos 9.47 23 Napoli 9.38 24 Athletic Bilbao 9.08 25 PSV 9.00



*Ranglijst op basis van sportdatabureau Opta. Nummer 25 gaat niét door in Champions League.

