Het volledige deelnemersveld voor het WK voetbal is bijna compleet. 42 landen zaten in december al in de koker bij de loting, maar de overige zes deelnemers worden pas deze week bekend. De laatste vier Europese plekken zijn inmiddels verdeeld en dus is het nog maar wachten op twee landen. Bekijk hieronder de volledige groepsindeling.

Nederland werd in december bij de loting gekoppeld aan Japan, Tunesië en een Europese play-offwinnaar. Die laatste plek werd dinsdag vergeven aan Zweden, dat met 3-2 won van Polen. Italië streed ook nog om een plaatsje op het WK, maar zij grepen voor het derde WK op rij mis.

De laatste twee plekken worden verdeeld bij de finales van de intercontinentale play-offs. Congo en Jamaica strijden tegen elkaar om een plekje op het WK en vervolgens nemen Irak en Bolivia het tegen elkaar op voor het allerlaatste ticket. Als die twee duels gespeeld zijn, dan is het volledige deelnemersveld bekend.

Ondanks dat er in december dus nog maar 42 van de 48 deelnemende landen bekend waren, werd toen toch als de loting gedaan. Dat werd natuurlijk zoals altijd een bijzondere show en dat kon natuurlijk ook niet anders gezien de aanwezigheid van de Amerikaanse president Donald Trump, die tijdens de ceremonie ook nog een vredesprijs kreeg van FIFA-baas Gianni Infantino.

Uiteindelijk werden er ook gewoon weer balletjes uit een bak gepakt en zij werden verdeeld over twaalf groepen van vier teams. Het WK begint op donderdag 11 juni en duurt tot en met zondag 19 juli.

Volledige groepsindeling WK voetbal

Groep A

Mexico

Zuid-Afrika

Zuid-Korea

Tsjechië

Groep B

Canada

Bosnië en Herzegovina

Qatar

Zwitserland

Groep C

Brazilië

Marokko

Haïti

Schotland

Groep D

Verenigde Staten

Paraguay

Australië

Turkije

Groep E

Duitsland

Curaçao

Ivoorkust

Ecuador

Groep F

Nederland

Japan

Zweden

Tunesië

Groep G

België

Egypte

Iran

Nieuw-Zeeland

Groep H

Spanje

Kaapverdië

Saoedi-Arabië

Uruguay

Groep I

Frankrijk

Senegal

Irak of Bolivia

Noorwegen

Groep J

Argentinië

Algerije

Oostenrijk

Jordanië

Groep K

Portugal

Jamaica of Congo

Oezbekistan

Colombia

Groep L

Engeland

Kroatië

Ghana

Panama