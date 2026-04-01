Het volledige deelnemersveld voor het WK voetbal is bijna compleet. 42 landen zaten in december al in de koker bij de loting, maar de overige zes deelnemers worden pas deze week bekend. De laatste vier Europese plekken zijn inmiddels verdeeld en dus is het nog maar wachten op twee landen. Bekijk hieronder de volledige groepsindeling.
Nederland werd in december bij de loting gekoppeld aan Japan, Tunesië en een Europese play-offwinnaar. Die laatste plek werd dinsdag vergeven aan Zweden, dat met 3-2 won van Polen. Italië streed ook nog om een plaatsje op het WK, maar zij grepen voor het derde WK op rij mis.
De laatste twee plekken worden verdeeld bij de finales van de intercontinentale play-offs. Congo en Jamaica strijden tegen elkaar om een plekje op het WK en vervolgens nemen Irak en Bolivia het tegen elkaar op voor het allerlaatste ticket. Als die twee duels gespeeld zijn, dan is het volledige deelnemersveld bekend.
Ondanks dat er in december dus nog maar 42 van de 48 deelnemende landen bekend waren, werd toen toch als de loting gedaan. Dat werd natuurlijk zoals altijd een bijzondere show en dat kon natuurlijk ook niet anders gezien de aanwezigheid van de Amerikaanse president Donald Trump, die tijdens de ceremonie ook nog een vredesprijs kreeg van FIFA-baas Gianni Infantino.
Uiteindelijk werden er ook gewoon weer balletjes uit een bak gepakt en zij werden verdeeld over twaalf groepen van vier teams. Het WK begint op donderdag 11 juni en duurt tot en met zondag 19 juli.
Volledige groepsindeling WK voetbal
Groep A
Mexico
Zuid-Afrika
Zuid-Korea
Tsjechië
Groep B
Canada
Bosnië en Herzegovina
Qatar
Zwitserland
Groep C
Brazilië
Marokko
Haïti
Schotland
Groep D
Verenigde Staten
Paraguay
Australië
Turkije
Groep E
Duitsland
Curaçao
Ivoorkust
Ecuador
Groep F
Nederland
Japan
Zweden
Tunesië
Groep G
België
Egypte
Iran
Nieuw-Zeeland
Groep H
Spanje
Kaapverdië
Saoedi-Arabië
Uruguay
Groep I
Frankrijk
Senegal
Irak of Bolivia
Noorwegen
Groep J
Argentinië
Algerije
Oostenrijk
Jordanië
Groep K
Portugal
Jamaica of Congo
Oezbekistan
Colombia
Groep L
Engeland
Kroatië
Ghana
Panama