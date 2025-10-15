Met één onnavolgbare actie bewees Mohamed Ihattaren in het begin van zijn carrière wat voor supertalent hij was. Als zeventienjarige speler van PSV danste hij door de verdediging van Ajax en poortte hij Nicolás Tagliafico, die een paar maanden eerder nog in de halve finales van de Champions League speelde. Een gouden toekomst gloorde, maar Ihattaren maakte de verwachtingen (nog) niet waar. Nu is hij bezig met een comeback bij Fortuna Sittard.

Ihattaren keerde vorig jaar terug op de Nederlandse voetbalvelden. Hij tekende een contract bij RKC Waalwijk. Afgelopen zomer maakte hij de overstap naar Fortuna Sittard. Hij hoopt daar terug te kunnen keren naar zijn oude niveau.

Op 26 januari 2019 maakte hij zijn debuut voor PSV onder toenmalig trainer Mark van Bommel, die hem veel vertrouwen gaf. Al snel bleek hoe getalenteerd hij was en de KNVB deed er dan ook alles aan om Ihattaren te overtuigen om voor het Nederlands elftal te kiezen. Dat deed de middenvelder in eerste instantie ook, maar een wedstrijd in Oranje speelde hij niet. In oktober van dit jaar besloot hij toch te veranderen van nationaliteit en voortaan voor Marokko uit te komen.

De heerlijke panna van Ihattaren bij Tagliafico (tekst gaat verder onder video).

Ziekte vader

Dat komt omdat het snel bergafwaarts ging met de carrière van Ihattaren. Nadat Mark van Bommel vertrok bij PSV kreeg de middenvelder te maken met de Duitser Roger Schmidt. Het boterde eigenlijk al vanaf het begin niet tussen Ihattaren en zijn nieuwe trainer, maar op de achtergrond speelde meer. Ihattaren was zichzelf niet na de dood van zijn vader, die overleed toen hij zeventien jaar oud was.

Later bleek dat de familie de ziekte van zijn vader voor hem geheim hield. "Dat was goed bedoeld, om me te beschermen en me de focus op PSV niet te laten verliezen. Alleen doordat een dokter zich versprak, hoorde ik dat mijn vader kanker had en al ongeneeslijk ziek was. Het maakte de klap van zijn dood extra hard, omdat ik veel meer momenten bij hem had willen zijn", blikte hij onlangs terug bij De Telegraaf.

Bergafwaarts

Doordat Ihattaren met zichzelf in de clinch lag, en met trainer Roger Schmidt, verloor hij zijn basisplaats bij PSV en vertrok hij uiteindelijk voor een minimaal bedrag naar Juventus, dat hem meteen verhuurde aan Sampdoria. Daar kwam Ihattaren vaker niet dan wel opdagen en dus werd die huurovereenkomst ontbonden.

Kleine opleving bij Ajax

De vrees was dat Ihattaren definitief zijn carrière had vergooid, maar Ajax geloofde nog in het gevallen talent. Zij huurden de middenvelder van Juventus en brachten hem rustig bij de beloften. Het begin van zijn carrière daar was hoopvol en Ihattaren speelde zelfs nog even mee in de bekerfinale van 2022 tegen nota bene PSV (2-1 verlies).

Echter viel Ihattaren na een hoopvolle zomer terug in oude gewoontes. Hij kwam steeds vaker negatief in het nieuws en legde de hulp die geboden werd door onder anderen Wesley Sneijder en Gerald Vanenburg naast zich neer. Hij kwam zelfs in het criminele circuit terecht. " Ik schaam me ervoor, omdat mijn familie ook de berichten in de media las", aldus Ihattaren over die periode. Ajax hoefde hem niet meer en ook Juventus stuurde hem weg. Het leek nu echt definitief over.

Wanhoopspogingen

Maar na een maandenlange stilte rondom het voetballeven van Ihattaren was daar ineens het Turkse Samsunspor. Daar was de middenvelder overigens net zo snel weg als dat hij kwam. Ihattaren bedacht ineens allemaal extra financiële eisen, waarmee de Turkse club niet akkoord ging. Weer een kans vergooid. En toch durfde een andere club het aan: Slavia Praag. Zij gaven Ihattaren wat langer de kans, alleen gooide hij opnieuw zijn eigen ruiten in.

Allerlaatste kans?

Nu was het echt game over, dachten velen, maar niets bleek minder waar. Zijn familie zag dat het bergafwaarts met hem ging en drukte hem met de neus op de feiten. Ihattaren vond een psychiater om over zijn problemen te praten. "Ik besef nu dat ik veel stoerder ben dóór wel naar de psychiater te gaan", erkende hij. Samen met zijn familie werkt Ihattaren nu aan de zoveelste comeback in de voetbalwereld.

Voetbalmakelaar José Fortes Rodriguez werd tot in den treuren benaderd door de voetballer zelf en zijn familie. Uiteindelijk hapte hij toe en werd er begonnen aan Ihattaren 2.0 - of moeten we zeggen 7.0? Feit is dat de voetballer afviel van 117 naar 87 kilogram. Alles om nog kans te maken om zijn overleden vader trots te maken. Bij RKC begon de weg omhoog. "Een betere motivatie om zo door te gaan, is er niet", aldus een gebrande Ihattaren.

Ihattaren vertelde het hele verhaal, van het ziektebed van zijn vader tot de transfer naar Fortuna Sittard, zelf in de documentaire De Beproeving van BNNVARA. Daarin sprak hij geëmotioneerd over de band met zijn moeder, vijf broers en zus. De middenvelder woont inmiddels weer thuis en werkt nog steeds hard aan zijn fysieke en mentale gezondheid.