Ronald Koeman vindt het niet erg dat Mohamed Ihattaren niet meer voor het Nederlands elftal wil uitkomen. De bondscoach gaf daar zijn mening over op de persconferentie: "Als hij dat zo voelt, moet hij dat doen."

Koeman zorgde er jaren geleden voor dat Ihattaren voor Oranje zou kiezen. De inmiddels 23-jarige middenvelder zat ook een keer bij de selectie, maar debuteerde nooit. "Op dat moment was hij een groot talent. Kwam bij PSV in het eerste elftal, dat was toekomst Nederlands elftal. Daarom ben ik toen ook in gesprek gegaan met zijn familie."

"Daarna is er heel wat gebeurd", doelt de bondscoach op de problemen die rondom Ihattaren speelde. RKC gaf hem vorig seizoen een nieuwe kans in de Eredivisie, waar hij bij vlagen weer zijn talent liet zien. Terugkomend op zijn keuze voor Marokko: "Daar heb ik verder ook niks te zeggen, dat is zijn keuze. Als hij dat zo voelt, moet hij dat doen."

Behandeling in Nederland

De 23-jarige Ihattaren speelt sinds deze zomer bij Fortuna Sittard, waar hij in zijn eerste twee wedstrijden goed was voor twee goals en één assist. Hij heeft aangegeven niet meer voor Oranje uit te willen komen, door zijn behandeling in Nederland toen hij door die mindere periode ging. Marokko geniet nu zijn voorkeur. Hij is nog niet opgeroepen voor die nationale selectie.

Programma Nederlands elftal

Het Nederlands elftal speelt op donderdag 4 september tegen Polen in De Kuip, waarna drie dagen later het uitduel in en tegen Litouwen wacht. Oranje won tot nu toe de eerste twee WK-kwalificatiewedstrijden overtuigend: 2-0 van Finland en 8-0 van Malta.

