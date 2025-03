Dit moet er gebeuren voordat Davy Klaassen een nieuw contract tekent bij Ajax

Davy Klaassen heeft een aflopend contract bij Ajax, maar die wordt zo goed als zeker verlengd. Voetbal International schrijft dat speler en club in gesprek zijn én een belangrijke voorwaarde hebben afgesproken.

Het contract van de 32-jarige Klaassen zal met één jaar worden verlengd als Ajax Champions League-voetbal haalt. Met een voorsprong van vijftien punten op de huidige nummer drie FC Utrecht lijkt dat een formaliteit. De top twee van de Eredivisie gaat rechtstreeks naar het Europese toernooi.

Het lijkt om een geldkwestie te gaan: bij het behalen van het miljardenbal mag Ajax weer een enorm bedrag bijschrijven. Als de Champions League definitief een feit is, maken club en speler het nieuws officieel. Klaassen is op meerdere manieren belangrijk voor zijn cluppie. Zo droeg hij in de Eredivisie al acht keer de aanvoerdersband als basisspeler.

Mister 1-0

Klaassen kwam afgelopen zomer transfervrij naar Ajax, mede op aandringen van trainer Francesco Farioli. De aanvallende middenvelder was dit seizoen al goed voor acht doelpunten in de Eredivisie en zorgde als Mister 1-0 ook weer voor de openingstreffer tegen PSV. Uiteindelijk wonnen de Amsterdammers met 2-0 in Eindhoven.

Door de zege staat koploper Ajax nu negen punten voor op de achtervolgers in de Eredivisie. Met nog zeven wedstrijden te gaan is de landstitel in zicht, maar daar wilde Klaassen weinig van weten. De 41-voudig international van het Nederlands elftal was bang dat zijn ploeg zou gaan 'klooien' als er nu al aan het landskampioenschap zou worden gedacht.

