Stand Eredivisie | Ajax deelt enorme klap uit aan PSV in titelstrijd, FC Utrecht en Feyenoord naderen tweede plaats

Feyenoord mag wéér drie punten bijschrijven na de belangrijke kraker tegen Go Ahead Eagles. In De Kuip werd een zwaarbevochten 3-2 overwinning geboekt, waarmee plots plek twee in de Eredivisie weer binnen handbereik is. Daarmee zet de ploeg van Robin van Persie een belangrijke stap in de goede richting voor Champions League-voetbal.