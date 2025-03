PSV en Ajax op rapport: onvoldoendes in Eindhoven, hoog cijfer voor rasechte Ajacied

PSV was niet bestand tegen het tactische spel van Ajax. Dat is de conclusie die getrokken mag worden uit de topper die door Ajax met 2-0 gewonnen werd. Een onstuimige openingsfase met een onrustig PSV voorspelde al weinig goeds voor de thuisploeg. Dat bleef ook zo, PSV had geen antwoord op de organisatie van Farioli. Bij PSV vallen verschillende onvoldoendes, terwijl bij Ajax één man de held is. Dit zijn de cijfers van De Topper.

Ajax stond geweldig in formatie en kon PSV prima weren. Bij vlagen had Ajax zelfs het beste spel aan de bal. PSV ging lang op zoek naar een gaatje, en leek die na rust even te vinden. De deur ging een piepklein beetje open bij Ajax, maar de thuisploeg kreeg de voet er niet tussen. PSV kreeg geen grip en kon het spel van vorig seizoen niet nieuw leven inblazen. Daar waren ze te matig voor. De laatste genadeklap in de titelstrijd is uitgedeeld en dat deed Ajax aan de hand van één rasechte Ajacied.

Davy Klaassen

En dat was natuurlijk Davy Klaassen. De gedoodverfde matchwinner. Mister 1-0 sloeg weer toe en was verder in de organisatie ook belangrijk. Je zag Klaassen niet zoveel en dat is een kwaliteit die hij heeft. Bijna onzichtbaar verricht hij ontzettend veel werk op het middenveld van Ajax. Ook bij de goal zag niemand de Amsterdammer in de zestien staan. Zijn manier van juichen was tekenend, hij wist wat er nodig was voor Ajax.

Pechvogel Berghuis

Aan de kant van Ajax was het Steven Berghuis die tegenviel. Hij stond als creatieve rechtsbuiten op het papier, maar was verre van creatief. Hij verloor vaak de bal en was minder in zijn passing dan normaal. Het lag niet per se aan hem, hij was meer een pechvogel met het systeem. De wedstrijden voor Berghuis gaan nog komen dit seizoen. Het was ook geen verrassing dat hij na rust naar de kant werd gehaald door Farioli.

Bertrand Traoré paste met zijn snelheid beter in het plan, voor de omschakeling. Ook zorgde hij voor de 0-2 met een mooie, individuele actie. De champagneflessen worden op dit moment alvast besteld in Amsterdam. In het uitvak klonk het al: En Ajax 1 wordt kampioen!

PSV geeft niet thuis

Olivier Boscagli was wel de dissonant aan de kant van PSV. In de eerste helft ging er meer mis dan goed bij de ervaren man achterin. Veel ballen naar voren verspeelde hij door totaal verkeerd te passen. Het tactische plan van Ajax zat hem ook tegen. Want hij werd erg goed tegen gehouden en kon niet doorstappen.

Ook Joey Veerman speelde in verdedigend opzicht geen geweldige wedstrijd, maar compenseerde dat wel met een aantal belangrijke passes in aanvallend opzicht. Hij bracht meermaals Luuk de Jong in stelling. Wel had hij bij de tegengoal iets meer kunnen doen om Klaassen het scoren te ontnemen.

Idee van Bosz was niet genoeg

Het valt Bosz te prijzen voor hoe hij wisselde. Met Tyrell Malacia en Malik Tillman erbij zorgde hij voor veel meer dreiging en kreeg Ajax het lastig. Met name Malacia was niet te stoppen aan de linkerkant. Rosa, die het al moeilijk had met Noa Lang, kreeg daarmee een tweede angstgegner. Het bleek niet genoeg, een plan B werd niet gevonden.

Cijfers PSV

Walter Benitez - 5

Sergino Dest - 6

Olivier Boscagli - 4,5

Ryan Flamingo - 5,5

Mauro Junior - 5,5

Isamel Saibari - 6

Joey Veerman - 5

Guus Til - 5,5

Ivan Perisic - 5,5

Luuk de Jong - 6

Noa Lang - 6

Malik Tillman - 5,5

Tyrell Malacia - 6,5

Johan Bakayoko - (niet genoeg minuten gespeeld)

Tygo Land - (niet genoeg minuten gespeeld)



Peter Bosz - 5,5

Cijfers Ajax

Matheus - 6,5

Lucas Rosa - 6,5

Josip Sutalo - 6,5

Youri Baas - 6

Jorrel Hato - 6,5

Jordan Henderson - 7

Kenneth Taylor - 7

Davy Klaassen - 8

Steven Berghuis - 6

Brian Brobbey - 6

Mika Godts - 6,5

Bertrand Traoré - 7

Daniele Rugani - 6

Oliver Edvardsen - (niet genoeg minuten gespeeld)

Owen Wijndal - (niet genoeg minuten gespeeld)



Francesco Farioli - 8