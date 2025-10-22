PSV lijkt steeds meer de kroon overnemen als het nieuwe voetbalorakel van Nederland. Met twee kampioenschappen op rij en een spel dat in heel Nederland bewonderd, hebben ze laten zien zelfs een Italiaanse grootmacht volledig aan gort te kunnen spelen. Dit seizoen zou wel eens het begin kunnen zijn van een toekomst waarin men over indrukwekkende PSV-voetbal spreekt, in plaats van het Ajax-voetbal van 2018/2019.

De afgelopen twee seizoenen heerste PSV al in de Eredivisie en maakte het indruk in de Champions League. Dit seizoen lijkt echter hét moment te zijn waarop trainer Peter Bosz met een ijzersterke, uitgebalanceerde selectie het meest sprankelende Nederlandse voetbal sinds 2018/2019 kan laten zien. Met de magistrale overwinning op Napoli heeft PSV laten zien dat ze niet alleen alleen kunnen schitteren, maar ook definitief het stokje van Ajax over te nemen als dé ploeg waarvan het voetbal nog decennia lang herinnerd zal worden.

Eindelijk weer tiki-taka

De eerste weken van het seizoen verliepen nog stroef, maar de afgelopen weken heeft PSV het tij volledig gekeerd. Tegen PEC Zwolle en Go Ahead werd de basis gelegd voor een hernieuwde winning mood, maar de monsterzege op Napoli bewijst dat de ploeg de dominantie en flair van twee seizoenen geleden weer heeft teruggevonden. Met dit spel moeten tegenstanders opnieuw vrezen voor een pijnlijke afgang wanneer PSV voor de deur staat.

Hoewel één overwinning nog geen garantie biedt, speelt de ploeg van Bosz met het zelfvertrouwen en de bravoure van twee seizoenen geleden. Destijds wist de regerend landskampioen ook grote namen als Borussia Dortmund en Sevilla te verslaan, maar tegen Napoli ging het nog een stap verder. Als PSV deze lijn weet door te trekken, kunnen supporters zelfs dromen van tiki-taka-momenten tegen Europese grootmachten als Atlético Madrid of Newcastle United.

In voetsporen van Ajax-voetbal

De legendarische Champions League-campagne van Ajax in 2018/2019, met de halve finale tegen Tottenham Hotspur en onder meer zeges tegen Real Madrid en Juventus, blijft een van de meest iconische momenten in het Nederlandse voetbal van deze eeuw. Heel Nederland genoot destijds van het sprankelende spel onder trainer Erik ten Hag. Nu lijkt PSV klaar om in die voetsporen te treden, met alle ingrediënten om óók memorabel en historisch voetbal te spelen.

Ajax-campagne overtreffen

PSV heeft dit seizoen écht de kans om de show te stelen. De kwaliteiten zijn aanwezig, de visie van Peter Bosz werpt opnieuw zijn vruchten af en het vertrouwen binnen het team groeit iedere wedstrijd. Het Ajax-voetbal van 2018/2019 gaat geëvenaard worden, maar die prestatie blijft ongekend. Wil PSV dat overtreffen, dan zullen er absoluut meer spectaculaire resultaten nodig zijn in de competitiefase van de Champions League.

Die uitdaging is enorm, want PSV staat de komende maanden voor een zwaar programma met Olympiakos, Bayern München, Newcastle United, Atlético Madrid en Liverpool. Experts schatten dat PSV minimaal zes tot zeven punten moet binnenhalen om door te gaan naar de knock-outfase. En dan moeten er ook nog een aantal Europese grootmachten verslagen worden in de knock-outfase om het Ajax-jaar definitief in de vergetelheid te schieten. Het is nu aan de ploeg om zichzelf definitief te vestigen als het nieuwe voetbalorakel van Nederland.

