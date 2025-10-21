PSV heeft voor een daverende sensatie gezorgd in de Champions League. De kampioen van Nederland vernederde Napoli, dat vorig seizoen de titel pakte in de Serie A: 6-2. Ook in Italië raakt men niet uitgepraat over de krankzinnige wedstrijd.

La Gazzetta dello Sport pakt uit met: 'Napoli is een regelrechte ramp.' De roze sportkrant zag dat de ploeg van Antonio Conte niets had te vertellen in het Philips Stadion en PSV van begin tot einde domineerde. 'Ze noemen Eindhoven de lichtstad. Philips en gloeilampen zijn overal. En wat normaal gesproken symbool staat voor een goed idee of een briljante intuïtie op deze Champions League-avond, ging alleen aan bij Bosz en PSV. Het is pikkedonker voor Napoli.'

'Nachtmerrie'

Corriere dello Sport noemt het 'Contes Champions League-nachtmerrie'. 'Napoli leed een desastreuse nederlaag tegen PSV. Opvallend was de uitsluiting van Lorenza Lucca vanwege protesten, waardoor zijn team vanaf de 76e minuut met tien man stond.'

Il Mattino, de krant uit Napels zelf, laat niets heel van de landskampioen. 'Het was een ramp van begin tot eind', concludeerden ze. 'V anaf het moment dat (Dennis, red.) Man zijn tweede maakte, was het eenrichtingsverkeer. Het team brak mentaal. De rode kaart voor Lucca maakte de chaos compleet. Zes doelpunten die niet alleen een uitslag, maar een symbool zijn van de crisis van Napoli.'

Italiaanse media trekken aan de bel

Zowel La Gazzetta als Il Mattino ziet dat het de verkeerde kant opgaat met Napoli. 'Z ó machteloos als in Eindhoven zagen we de Azzurri nog nooit. Het was een les in tempo, kracht en mentaliteit – en Napoli zakte voor elk onderdeel.'

