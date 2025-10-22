PSV heeft een historische Champions League-zege (6-2) geboekt tegen Napoli. Trainer Peter Bosz heeft een bedankje moeten doen naar zijn drie aanvoerders, Jerdy Schouten, Mauro Junior en Joey Veerman voor het tactische plan. Uiteindelijk vielen alle puzzelstukjes op de juiste plek en dat zorgde voor een spektakelstuk tegen de Italiaanse grootmacht.

PSV kende een moeizaam begin tegen Napoli, maar speelde de Italianen vervolgens bij vlagen helemaal aan gort. "Zij zetten ons volle bak onder druk, daar moet je proberen onderuit te spelen. Dat lukte ons in het begin niet goed, waardoor we niet lang genoeg in balbezit bleven. Voor het duel wisten we al: willen wij een kans maken, dan moeten wij die bal laten lopen en onder hun druk vandaan spelen. En dat zijn we gaandeweg de wedstrijd steeds beter gaan doen", analyseert Bosz.

Géén complete verrassing

Voor Bosz kwam het goede spel tegen Napoli niet compleet als een verrassing. "Ik heb ook voor de wedstrijd al aangegeven dat ik vind dat we de laatste weken al beter aan het voetballen zijn. Dat begon in Leverkusen al, maar ook tegen Zwolle en Go Ahead hebben we goed gespeeld", licht de 61-jarige trainer toe.

'Ik vroeg me af: kunnen we op dit niveau mee?'

Tóch zag hij zo'n klinkende zege niet meteen in de Champions League voor zich. "In het begin van het seizoen vroeg ik me af: kunnen wij op dit niveau mee met een ploeg die zo veranderd is, met acht nieuwe spelers erbij? Dat heeft gewoon tijd nodig, dat heb ik vanaf het begin gezegd. Alleen, in het topvoetbal krijg je geen tijd. Dan ben je blij dat je eerst al bij Leverkusen, een uitwedstrijd tegen een Duitse topploeg, overeind blijft. En dat je nu zelfs weet te winnen van een Italiaanse top. Dus ik denk dat het vooral voor onszelf fijn is dat je voelt dat wij dit kunnen op dit niveau."

Bosz was in een opperbeste bui na de stunt tegen de Napolitanen. Het leidde uiteindelijk tot een opmerkelijke vergelijking. "Als je naar de F1-auto's kijkt, als die hetzelfde blijven rijden aan het begin van het seizoen als aan het einde, dan word je geen wereldkampioen. Die moeten zich constant verbeteren, dat moeten wij ook. Daar zijn we mee bezig, maar dat heeft wat tijd nodig. Dat is eigenlijk toch ook logisch? Ik denk dat we op de goede weg zijn."

Na de eerste wedstrijd in het miljardenbal, een 1-3 nederlaag tegen Union St-Gillis, moest Bosz zich wel even achter zijn oren krabben. "Gezien het programma dacht ik: waar gaat dit nou toe?", erkent de oefenmeester van PSV. "Ik ben nu in ieder geval blij dat we vier punten hebben, want dat biedt wel perspectief."

'Dat snap ik niet zo goed'

Er wordt regelmatig gas teruggenomen als een ploeg een overtuigende voorsprong pakt, maar dat weigerde PSV te doen tegen Napoli. "Heel eerlijk snap ik dus niet als je goed bent in aanvallen, en wij zijn daar goed in, dat je het opeens anders gaat doen als je op voorsprong komt. Ik zei al voor de wedstrijd: we moeten op basis van voetbal zien te winnen. Als je dan 3-1 voorkomt, dan moet je met dat voetbal doorgaan."

Tóch deed Bosz dat met een andere opstelling dan hij enkele uren voor de wedstrijd in gedachten had. Hij moest Sergiño Dest vervangen en loste het uiteindelijk op een creatieve manier op. "Het meest logisch was geweest dat je Mauro rechtsback zet, dan heb je Schouten op het middenveld en dan zet je Flamingo in het centrum. Ik heb voor het duel met mijn drie aanvoerders gesproken en die gaven aan: trainer verander zo weinig mogelijk, omdat we de laatste weken goed voetballen. Daar heb ik naar geluisterd en dat hebben we goed gedaan", besluit Bosz.

