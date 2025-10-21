Noa Lang maakte afgelopen zomer voor miljoenen de overstap van PSV naar Napoli. De 26-jarige Nederlander keerde dinsdagavond terug in Eindhoven, waar hij getrakteerd werd op een 6-2 nederlaag. Lang maakte opnieuw niet veel minuten en was na afloop zichtbaar teleurgesteld.

Met 19 goals en 14 assists in 63 wedstrijden maakte Lang de afgelopen twee seizoenen indruk in Eindhoven. Hij werd twee keer landskampioen en won een keer de Johan Cruijff Schaal. Na de laatste titel nam Lang via de voordeur afscheid, om voor Napoli te gaan voetballen. Maar bij de kampioen van de Serie A is hij verre van zeker van een basisplaats.

Wat heet. Lang speelde zes wedstrijden, waarin hij slechts 110 minuten maakte. Allemaal als invaller. Tegen PSV kwam hij ruim een half uur voor het eind in het veld. Hij kon niet voorkomen dat zijn oude ploeg met liefst 6-2 won. Na afloop stond hij teleurgesteld voor de camera van Ziggo Sport.

Balende Lang

"Ik moet het accepteren zoals het is", was de reactie van Lang op zijn gebrek aan speelminuten. "Ik heb geen andere optie", voegde hij eraan toe. Ook onthulde hij niet veel met trainer Antonio Conte te praten. "Ik heb hem één keer gesproken, maar we praten nu over de wedstrijd. Dat is denk ik relevanter", aldus Lang.

Noa Lang 𝐯𝐬. Antonio Conte 🤬

Gaat het nog goedkomen tussen de speler en trainer? 👀#ZiggoSport #UCL #PSVNAP — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 21, 2025

"We moeten aan het team denken, niet aan het individu", waren de woorden van Conte toen hij voor de camera verscheen. "Het is voor ons seizoen gevaarlijk als spelers aan zichzelf gaan denken. Hij moet ervoor werken. Ik bepaal wanneer ik hem inbreng, anders moet hij op de bank blijven", zei de Italiaan, die al wegliep voordat de verslaggever hem kon bedanken.

Onbegrip na interview

Theo Janssen verbaasde zich als analist over de interviews. "Waar ik van schrok is dat Noa Lang aangeeft dat-ie pas één keer met de trainer gesproken heeft. Dat is heel vreemd voor een jongen die nieuw is bij de club", oordeelde de oud-voetballer. "Het lijkt me logisch dat je als trainer regelmatig met hem gaat zitten wat je precies wil doen. En wat zijn taken zijn binnen de speelstijl. Als je dit luistert en het gedrag en de houding van Lang ziet, dan is die trainer niet met hem bezig en interesseert het hem helemaal niks..."

"Ik denk dat het er niet veel beter op wordt na vanavond", voegde oud-international Boudewijn Zenden er aan toe. "Ik weet hoe dit soort dingen werken, zeker in het buitenland. Je weet wat de kop in Italië gaat zijn. Dat is dat Conte niet praat met Lang. Dit wordt uitgemeten en dat is iets wat Conte gaat lezen", verwachtte hij.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.