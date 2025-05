Doelpuntenmaker PEC Zwolle legt provocatie richting NAC-fans uit, bezorger van eten de boosdoener

Tijdens NAC tegen PEC Zwolle (1-3) werden twee van de Zwolse treffers door een oud-speler van de thuisploeg gemaakt. Ze werden tijdens de wedstrijd al enigszins uitgefloten, maar Kaj de Rooij besloot na zijn goal nog even te extra juichen. Dat werd door NAC gezien als provocerend, maar daarvoor speelden er blijkbaar al enkele zaken.

PEC Zwolle was via Younes Namli vlak na rust op 0-1 gekomen, waarna oud-NAC-spelers Odysseus Velanas en De Rooij er 0-3 van maakten. Na afloop stonden beide heren voor de camera's van ESPN en deden ze hun verhaal over hun manier van juichen na de treffers.

Velanas hield zich nog redelijk rustig en zei dat 'het lekker was om te scoren'. De Rooij maakte het iets bonter. Dat werd hem niet in dank afgenomen door het sociale media account van NAC, maar daar had de doelpuntenmaker een goede reden voor.

Anonieme nummers

Nog voor het uitfluiten in het stadion speelden er al enkele dingen op de achtergrond, zo verklaart De Rooij. "Ik heb ooit een keer eten besteld in Breda en toen hebben die bezorgers mijn nummer verspreid. Nu werd ik gebeld door allerlei anonieme nummers in aanloop naar de wedstrijd."

De teksten die daaruit kwamen, zijn wel te raden, zo stelt De Rooij. "Je kent het wel. Ze vonden het nodig om mij te bellen en wat over mijn moeder te zeggen."

Respect

Zowel Velanas als De Rooij baalde van het gefluit en de incidenten rondom de wedstrijd. Beiden kenden een fijne tijd bij NAC. "Ik denk dat ik namens ons beide spreek als ik zeg dat we hier een leuke tijd hebben gehad. Vanuit mij is het iets anders omdat het voor beide kanten niet werd wat we ervan hadden verwacht. Ik heb veel respect voor het grootste deel van de supporters van NAC, alleen er is ook een groepje waar ik wat minder respect voor heb, zeg maar", besluit De Rooij.

