Vitesse is haar proflicentie definitief kwijt. Dat is de uitspraak van de rechter in het kort geding tussen de Arnhemse club en de KNVB. Het doek is daarmee definitief gevallen voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie.

Nadat de site van de rechtbank offline lag kwam rond 15:25 uur het hartverscheurende nieuws voor de Vitesse-fans naar buiten. De rechtbank heeft geoordeeld dat de KNVB goed heeft gehandeld en dat de proflicentie terecht is afgenomen. Vlak voor de uitspraak werd Papendal, het trainingscomplex van Vitesse, al uit voorzorg ontruimd. Fans verzamelden zich in de stad om de beslissing te horen. Media, fans en medewerkers van Vitesse zijn niet meer welkom op het trainingscomplex.

Weg naar de ondergang

De problemen met Vitesse begonnen in 2022. De Arnhemmers leefden jaren boven hun stand qua uitgaven en deelden de benodigde financiële stukken regelmatig te laat of niet met de KNVB. Vervolgens verliet de Russische geldschieter de club en kon het uitgavepatroon van Vitesse dus niet langer doorgaan. Daardoor ontstond een schuld van zo'n 150 miljoen euro.

Toen verscheen de Amerikaanse zakenman Coley Parry ten tonele. Hij en zijn bedrijf de Common Group wilden Vitesse overnemen en werden zelfs al gepresenteerd bij de club, maar bij de KNVB ontstonden er twijfels over de bron van Parry's geld. Mede daarom werd in 2024 het overnameverzoek van de Amerikaan afgewezen.

Proflicentie

Nadat Vitesse niet overgenomen werd en overnames van onder andere Guus Franke falen, besloot de KNVB de Arnhemmers de proflicentie af te nemen. Vitesse had geen sluitende begroting en er misten te veel stukken, waardoor de bond tot dit besluit kwam. De Arnhemse club spande een procedure aan en die werd gewonnen, waardoor de club nog een extra jaar in de KKD mocht spelen.

Afgelopen seizoen probeerde Vitesse nog vijf buitenlandse aandeelhouders aan te stellen, maar ook die overname werd afgewezen. De Arnhemmers verloren daardoor in mei 2025 alsnog de proflicentie en ditmaal werd een hoger beroep afgewezen. De weg naar de rechter was voor Vitesse de enige redding. Tijdens dat kortgeding werd gekeken of de KNVB de procedures wel juist heeft gevolgd rond het intrekken van de licentie.

Op één na oudste club van Nederland

Doordat Vitesse de proflicentie kwijt is, komt er een eind aan de op één na oudste club van Nederland. De oudste club in Nederland is nog altijd Sparta. De Arnhemmers kunnen opnieuw proberen om zich via het amateurvoetbal omhoog te werken, maar dan moet de ploeg wel door onder een andere naam.

'We zijn compleet verslagen'

In een persbericht geeft Vitesse aan 'compleet verslagen' te zijn door het besluit. "We hebben de afgelopen periode alles op alles gezet om aan de gestelde voorwaarden te voldoen, in samenwerking met de investeerders en andere betrokkenen. Dat dit als onvoldoende is beoordeeld, doet ons pijn. Bovenal voor onze supporters, medewerkers en de stad Arnhem", zo vertelt Michel Schaay Voorzitter van de Sterkhouders. Volgens de club is de toekomst van Vitesse nog onbekend.