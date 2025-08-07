Heel Arnhem en omstreken is in de ban van Vitesse, dat vrijdag hoort of het een profclub mag blijven. Donderdag vond het kort geding plaats tegen de KNVB vanwege het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse voetbalclub. Daarbij was oud-voorzitter Karel Aalbers aanwezig, die bijzonder geëmotioneerd was.

"Het raakt me", zei de oud-voorzitter in Utrecht met tranen in zijn ogen. Aalbers had daarvoor op de publieke tribune het kort geding gevolgd dat Vitesse tegen de KNVB had aangespannen om de proflicentie terug te krijgen.

Lange tijd voorzitter

Aalbers sprak van "een enerverende dag" waarop "de emoties alle kanten op schoten". "Al met al blijft het een juridisch proces over de toekomst van Vitesse", stelde Aalbers, die van 1984 tot 2000 voorzitter van Vitesse was. "Je hoopt en je verwacht dat de rechter ook het maatschappelijk belang ervan inziet. En het is zaak dat Vitesse tijd krijgt om te bewijzen dat ze toch verder kunnen. Als je iemand doodschiet dan is het voorbij. Dan kan diegene niet meer over twee jaar opstaan en weer verder gaan. Dan is het voorbij."

De rechter doet vrijdag om 15.00 uur uitspraak. Aalbers gaat dat thuis in Eerbeek op de bank naast zijn vrouw volgen. "De club mag niet verloren gaan. Dat zou heel zonde zijn", zei Aalbers, die zich alleen nog als adviseur of als klankbord met Vitesse wil bezighouden. Aalbers: "Ik laat het verder aan anderen. Ik wil geen Joe Biden de tweede worden."

Onzekere tijden

Vitesse werd in Utrecht gesteund door de huidige selectie, clubiconen waaronder Aalbers, en heel veel fans. Een uitspraak kwam er dus niet, daarvoor moeten alle Vitesse-liefhebbers nog even in spanning zitten. Interim-directeur Jaap Noltes houdt vertrouwen. "Anders zou ik hier niet meer staan", zei hij in Utrecht.

Noltes sprak van een zeer bijzondere en bewogen dag. "Het was onwerkelijk. Bij aankomst stonden er honderden mensen op het plein voor de rechtbank. Er waren drie zalen met supporters", aldus Noltes, die zeven jaar bij Vitesse actief is. Hij is pas sinds kort interim-directeur van de Arnhemse club. "Het is een zenuwslopende en uitputtende tijd geweest."

In groten getale aanwezig 💛🖤 pic.twitter.com/WJ8iFs4QRr — Vitesse (@MijnVitesse) August 7, 2025

Noltes hoopt dat hij op vrijdag aan het eind van de rit met een bos bloemen staat. "Dan zouden alle inspanningen waard zijn geweest. En anders moeten we tot andere plannen komen. We gaan dan onderzoeken wat er mogelijk is."

Alles over Keuken Kampioen Divisie

Check hier het laatste nieuws over de Keuken Kampioen Divisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en deeerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.