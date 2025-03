Dolblije fans onthalen de spelersbus van Ajax na cruciale zege op PSV

De spelers van Ajax blijven maar feestjes vieren met de supporters. Na afloop van PSV - Ajax zong het uitvak liederen richting de selectie en ook in Amsterdam was het weer raak. De spelersbus werd 'opgewacht' door dolblije fans.

En dat is niet gek, want Ajax is door de zege op PSV (2-0) negen punten los gekomen in de Eredivisie. Met nog zeven wedstrijden te gaan lijkt de titel daarmee nagenoeg zeker. Trainer Francesco Farioli wil nog altijd niet over het landskampioenschap praten, maar de fans denken daar anders over.

In het Philips Stadion werd al Ajax 1 wordt kampioen gezongen en ook in Amsterdam was het weer raak. Farioli moest wel uitstappen om de dolenthousiaste fans toe te spreken. De Italiaan werd toegezongen, om daarna in het Engels te zeggen: "Bedankt voor jullie support. Nog zeven wedstrijden, zeven gevechten. Het is nog niet gedaan!"

Dit is wanneer Ajax kampioen kan worden na cruciale zege in topper tegen PSV Ajax boekte zondag in Eindhoven een cruciale zege in de strijd om de landstitel. Op bezoek bij concurrent PSV werd met 2-0 gewonnen in de Eredivisie en dus lijkt de titel definitief naar Amsterdam te gaan, maar wanneer kan Ajax nu eigenlijk kampioen gaan worden?

Wanneer kan Ajax kampioen worden?

Stel dat Ajax en PSV vanaf nu alles winnen, kronen de Amsterdammers zich op zondag 11 mei kampioen tegen NEC. Daarna zijn er nog twee speelrondes te spelen. Met een beetje geluk zou de ploeg van Farioli ook een wedstrijd eerder, op zondag 27 april tegen Sparta, de landstitel kunnen pakken. Dat zou pikant zijn, omdat Maurice Steijn daar aan het roer stond. Hij kreeg de Ajax-selectie juist totaal niet aan de praat.

Davy Klaassen

Mister 1-0 gaat zijn contract in Amsterdam binnenkort verlengen. Davy Klaassen zorgde ook tegen PSV voor de openingstreffer en mag nu definitief nog een jaar bij zijn cluppie blijven. Er is wel één voorwaarde voor de verlenging van de deal, maar dat lijkt slechts een formaliteit.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.