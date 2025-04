Dolgelukkige Ian Maatsen draagt uniek moment op aan bijzonder familielid: 'Deze was voor jou'

Ian Maatsen heeft een individuele mijlpaal behaald in de Premier League. De Nederlandse verdediger van Aston Villa maakte zijn eerste goal in de hoogste competitie van Engeland. Hij draagt zijn doelpunt op aan een bijzonder persoon in zijn leven.

De Oranje-international was een belangrijk onderdeel in de enorme plak slaag die zijn ploeg Aston Villa gaf aan Newcastle United. De nieuwe nummer 6 van Engeland, vechtend voor een ticket voor Europees voetbal, won met liefst 4-1 van de nummer 3. Maatsen was verantwoordelijk voor de 2-1.

Maatsen begon in de basis van de ploeg die afgelopen week uitgeschakeld werd in de Champions League. Landgenoot Donyell Malen moest genoegen nemen met een invalbeurt. In de 37ste wedstrijd in de Premier League was het eindelijk raak voor Maatsen: hij maakte zijn eerste PL-doelpunt.

Opa Maatsen

Een emotioneel moment voor de 23-jarige geboren Vlaardinger, zo blijkt uit een fotoserie die hij diezelfde avond op Instagram plaatste. 'Een grote dienst van de jongens', schreef hij onder de foto's. 'Deze was voor jou opa, ik weet dat je van bovenaf hebt meegekeken.'

Zijn opa speelde een belangrijke rol in de voetbalcarrière van Maatsen. Zijn talent komt 'van zijn opa, die was profvoetballer in Suriname', vertelden vader en moeder Maatsen in een interview met het Algemeen Dagblad. En wat brengen zijn ouders dan in? 'Zij heeft het doorzettingsvermogen, ik ben als brandweerman en voormalig beroepsmilitair juist meer van de discipline. Dat heeft hij dan weer van mij', vertelde zijn trotse vader.

Vader Maatsen

Maatsen is niet alleen op het veld succesvol. De voetballer mag zich vanaf januari 2025 ook vader noemen. Samen met zijn Nederlands-Dominicaanse vriendin Emely Tuinder kreeg hij op 2 januari een nieuwjaarsgeschenk. Ze hebben sinds 2023 een relatie.

