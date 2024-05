Dominerend FC Dordrecht doet zichzelf te kort in eerste play-offduel met FC Emmen

FC Dordrecht vertrekt met een gelijke stand uit Emmen. De nummer 4 van de Keuken Kampioen Divisie had recht op meer, maar mag ook blij zijn dat het zich tot twee keer toe terug knokte van een achterstand tegen FC Emmen: 2-2.

De wedstrijd begon spectaculair. Dordrecht maakte meteen de intenties duidelijk en was tot drie keer toe gevaarlijk. Ilias Sebaoui was twee keer gevaarlijk, maar mikte een keer net naast en zag de andere keer dat Emmen-keeper Eric Oelschlägel zijn poging naast tikte. Uit de corner die volgde ranselde Oelschlägel een kopbal van Ruben Kluivert uit het doel.

Play-offs Keuken Kampioen Divisie | Het programma en de uitslagen De competitie zit er op, maar voor veel Keuken Kampioen Divisie-teams is het seizoen nog niet ten einde. Vanaf maandag 13 mei beginnen de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Bekijk hier het speelschema, de uitslagen en de clubs die meedoen.

Dubbele assist Shiloh 't Zand

Emmen haalde opgelucht adem en kwam aan de andere kant plots op voorsprong. Shiloh 't Zand, de huurling van Feyenoord, ging in de fout bij FC Dordrecht en speelde een ziekenhuisballetje naar zijn keeper. Piotr Parzyszek doorzag dat, was de twijfelende keeper Luca Plogmann te slim af, en werkte de bal in een leeg doel. Een onbedoelde assist dus voor 'T Zand.

Voor de dinsdag 21 geworden 'T Zand geen reden om met extra bibbers in de benen te spelen. Sterker nog: hij gaf de assist op de 1-1 van aanvoerder Mathis Suray. Die was eindstation van een mooie aanval van Dordrecht, die bij de eigen doelman begon. Dit keer wel een goede assist dus voor 'T Zand, die wel met een achterstand de rust in ging; Vicente Besuijen frommelde de bal bij een van de spaarzame mogelijkheden van Emmen binnen: 2-1.

Mentaal gesloopt Roda JC verliest van gretig NAC Breda in play-offs NAC Breda heeft in de eerste ronde van de play-offs met 3-1 gewonnen van Roda JC. De ploeg uit Kerkrade dacht twee weken geleden gepromoveerd te zijn maar staat nu voor een schier onmogelijke opgave in de return aanstaande vrijdag. Er moet een 3-1-achterstand weggepoetst worden om zicht te houden op promotie en dat wordt in de huidige vorm van Roda een hele klus.

Alles om voor te spelen in Dordrecht

Na rust was het spelbeeld hetzelfde. Dordrecht had de bal, Emmen zakte in. Michele Santoni, trainer van de uitploeg, bewees dat hij goed kon wisselen. In de rust bracht hij Ilias Bronkhorst en nog geen vijf minuten later maakte hij de 2-2. Na weer een aantal prima combinaties liep de rechtsback de gelijkmaker binnen.

Emmen-trainer Alfons Arts wisselde juist verdedigend. De thuisploeg kwam er nauwelijks uit en kwam een aantal keer goed weg bij de vele aanvallen van FC Dordrecht. Dus bleef het bij 2-2 en valt de beslissing zaterdag in Dordrecht. Gezien het spelbeeld van deze wedstrijd zijn De Schapekoppen favoriet in de return. De winnaar van deze tweestrijd speelt tegen NAC Breda of Roda JC. Het heenduel werd 3-1 voor NAC.