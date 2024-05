Mentaal gesloopt Roda JC verliest van gretig NAC Breda in play-offs

NAC Breda heeft in de eerste ronde van de play-offs met 3-1 gewonnen van Roda JC. De ploeg uit Kerkrade dacht twee weken geleden gepromoveerd te zijn maar staat nu voor een schier onmogelijke opgave in de return aanstaande vrijdag. Er moet een 3-1-achterstand weggepoetst worden om zicht te houden op promotie en dat wordt in de huidige vorm van Roda een hele klus.

Vanaf moment één waren de verhoudingen duidelijk in Breda. NAC was veruit het felste van beide ploegen en dat leverde veel dreiging op. Het zou een wedstrijd worden met veel intensiteit, dat was snel duidelijk. Roda JC heeft nogal wat klappen te verwerken gehad. De club dacht gepromoveerd te zijn twee weken terug en afgelopen vrijdag zag het directe promotie definitief verloren gaan na verlies tegen FC Groningen. NAC was daarentegen allang blij dat het de play-offs haalde en speelde heerlijk vrijuit.

Voorsprong NAC Breda

Dat frivole spel van NAC werd ondersteund dor het altijd fanatieke publiek in het Rat Verlegh Stadion, maar leverde in eerste instantie nog niet heel veel kansen op. Dreigend waren de heren uit Breda wel, maar tot grote kansen leidde het niet. Tot een kwartier om was: NAC kwam op voorsprong dankzij Sigurd Haugen. Een verre inworp kwam via Aimé Omgba voor zijn voeten terecht en hij kon de bal zo binnen jagen. De zoveelste mentale tik voor Roda JC.

Roda JC was al een tijdje niet meer zichzelf en dat was ook maandagavond in Breda te merken. Het wilde er maar niet uit komen. Een exemplarisch voorbeeld was toen Lennerd Daneels keurig naar binnen kapte in de 25e minuut op rechts. Hij wilde een steekbal geven, maar dat lukte in de verste verte niet. Hij sprong in de lucht, vloekte overduidelijk en sloeg de handen naar boven. Het liet perfect zien hoe Roda erin zit sinds het mis ging twee weken terug.

Vroege pingel in de tweede helft

Bij NAC was het na vrijdag ook niet bepaald rustig binnen het team na het akkefietje met teammanager Johan Karelse. Maar daar was niks van te zien bij de ploeg uit Breda. In de tweede helft kon NAC doorpakken en liep het verder uit, met hulp van Roda. Dat dan weer wel. In de 56e minuut kreeg NAC een penalty, nadat Orhan Dzepar de bal veel te kort terug passte op Calvin Raatsie. Haugen tikte de bal langs de keeper en kreeg een schop. Dominik Janosek mocht de pingel nemen en stuurde de keeper naar de verkeerde hoek en zette NAC op 2-0.

Janosek voelde zich wel lekker na die goal en kreeg het op de heupen, wat heet: hij scoorde twee minuten later de 3-0 voor NAC. Hij deed dat op weergaloze wijze. De bal werd uit de zestien weggewerkt en vanaf een meter of 25 nam hij de bal direct op de pantoffel zoals dat heet. De bal vloog kiezelhard in de linkerhoek en het stadion ontplofte. Het was zo'n goal die je alleen in de play-offs ziet, een absolute pegel.

Roda hopeloos uit vorm

NAC legde Roda volledig over de knie en de uitploeg kreeg haast niks meer voor elkaar. Individuele klasse leverde de Limburgers nog wat op: een vrije trap werd verzilverd door Brian Koglin, waardoor Roda toch nog een goaltje meepikte. NAC had genoeg kansen om nog verder uit te lopen, maar dat leed bleef Roda bespaard. Het staat nu voor een gigantische opgave in Kerkrade en zal alles op alles moeten zetten om de laatste strohalm te pakken voor dit seizoen.