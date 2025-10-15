Woensdag werden de eerste wedstrijden in de tweede speelronde van de Champions League Vrouwen gespeeld. FC Twente nam het op tegen OH Leuven en moest in de slotfase een nederlaag verwerken. Oranje Leeuwin Lineth Beerensteyn blonk uit bij Vfl Wolfsburg.

De voetbalsters van FC Twente hebben in de slotminuten van het uitduel bij OH Leuven een nederlaag geleden: 1-2. Tot tien minuten voor tijd stond de kampioen van Nederland voor dankzij een treffer van Jaimy Ravensbergen, maar via een strafschop en een late counter verloor de club uit Enschede alsnog. Twente had ook in de slotfase nog voldoende kansen op de overwinning.

FC Twente begon de Champions League vorige week nog met een knap gelijkspel tegen topclub Chelsea. Leuven was op voorhand de zwakste tegenstander voor de ploeg van coach Corina Dekker. Nu zal Twente om de volgende ronde te bereiken punten moeten pakken in de resterende duels met Atlético Madrid, Real Madrid, Benfica en Arsenal.

Lineth Beerensteyn

Oranje-international Beerensteyn heeft haar eerste doelpunt van dit Champions League-seizoen gemaakt. De aanvalster van VfL Wolfsburg maakte de openingstreffer in het uitduel met het Noorse Vålerenga, dat lang op weg leek naar een verrassend punt. Ze werd bovendien uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. Middenveldster Janina Minge bezorgde de Duitse topclub in de slotseconden vanaf de strafschopstip echter alsnog de overwinning: 1-2.

Oud-Ajacied Lily Yohannes maakte voor Olympique Lyon van grote afstand de 3-0 tegen Sankt Pölten uit Oostenrijk. Dat bleek ook de eindstand. De Franse topclub won vorige week al bij Arsenal (1-2) en gaat na twee duels aan kop in de Champions League samen met Wolfsburg, dat vorige week al te sterk was voor Paris Saint-Germain (4-0).

Een andere kraker ging tussen AS Roma en FC Barcelona. De Spaanse topploeg wist met 4-0 te winnen dankzij goals van Oranje Leeuwin Esmee Brugts, Kika Nazareth, Alexia Putellas en Caroline Graham Hansen.