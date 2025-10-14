De eerste selectie van bondscoach Arjan Veurink bij de Oranje Leeuwinnen is dinsdag bekendgemaakt. Vlak daarvoor namen twee voetbalsters afscheid van de nationale ploeg. Voor Sherida Spitse is er toch nog een bijzonder plekje in het team.

Sherida Spitse maakte maandag bekend afscheid te nemen van de Oranje Leeuwinnen en een dag later volgt Renate Jansen haar voorbeeld. De recordinternational liefst 247 interlands voor het Nederlands elftal. Daarom laat het team haar niet zomaar gaan. Spitse zal zondag bij de training aansluiten en in de thuiswedstrijd tegen Canada op dinsdag 28 oktober in Nijmegen haar laatste minuten maken in het shirt van Oranje.

Het Nederlandse vrouwenelftal speelt eerst nog zonder Spitse een andere oefenwedstrijd. Op vrijdag 24 oktober staat het uitduel tegen Polen op het programma.

Debutant

Veurink heeft ook een debutant opgeroepen in zijn eerste selectie: FC Twente-speelster Lieske Carleer. De 24-jarige verdediger kan mogelijk haar eerste minuten maken voor Oranje. Daarnaast keren onder anderen Janou Levels en Marisa Olislagers keren terug in de selectie na lange afwezigheid. Levels speelde in februari 2022 haar laatste interland. Olislagers werd in juni 2024 voor het laatst opgeroepen.

Daniëlle van de Donk afwezig

Daniëlle van de Donk (34) is niet opgenomen in de selectie. Zij kampt met een blessure. Ook haar toekomst bij het nationale team is onzeker. "Daniëlle en ik hebben een aantal goede gesprekken gehad, maar er is nog geen beslissing genomen over haar toekomst bij Oranje. Op dit moment heeft ze een blessure en wil ze zich volledig focussen op haar herstel. Zodra ze weer op het veld staat en fit is, gaan we opnieuw in gesprek en daarbij liggen alle opties nog op tafel", aldus Veurink.

Arjan Veurink

Veurink is de opvolger van Andries Jonker, onder wie Oranje afgelopen zomer een teleurstellend EK in Zwitserland beleefde. Veurink werd als assistent van bondscoach Sarina Wiegman Europees kampioen met Engeland. Hij liet eerder al weten dat hij enthousiast toewerkt naar zijn eerste duels met Nederland.

"Ik kijk enorm uit naar de eerste wedstrijden", zei Veurink in een persbericht. "Ik heb de afgelopen jaren vaak als coach tegen Nederland gespeeld. Dan besef je iedere keer weer hoe groot de 'support' van de Oranjefans is. Voor mij voelt het als een voorrecht om voor die fans te mogen spelen."

"Daarnaast gaan we een nieuwe fase in, waarin we vooruitkijken. De komende oefenwedstrijden bieden ons de gelegenheid om een eerste basis te leggen voor onze speelwijze, speelsters in actie te zien en vooral om samen als team te presteren", aldus de kersverse bonscoach.

Volledige selectie

Volledige selectie: Lineth Beerensteyn (VfL Wolfsburg), Esmee Brugts (FC Barcelona), Veerle Buurman (Chelsea), Lieske Carleer (FC Twente), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (VfL Wolfsburg), Daphne van Domselaar (Arsenal), Damaris Egurrola (OL Lyonnes), Regina van Eijk (Ajax), Chasity Grant (Aston Villa), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Dominique Janssen (Manchester United), Daniëlle de Jong (Juventus), Wieke Kaptein (Chelsea), Lotte Keukelaar (Real Madrid), Lize Kop (Tottenham Hotspur), Romée Leuchter (Paris Saint-Germain), Janou Levels (VfL Wolfsburg), Vivianne Miedema (Manchester City), Marisa Olislagers (Brighton & Hove Albion), Ella Peddemors (VfL Wolfsburg), Victoria Pelova (Arsenal), Jill Roord (FC Twente), Sherida Spitse (Ajax)*, Lynn Wilms (Aston Villa) en Ilse van der Zanden (Fiorentina).