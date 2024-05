Domper voor Nederlandse fans tijdens EK voetbal: streep door speciale Campings van Oranje in Duitsland

Een streep door de rekening voor veel fans van het Nederlands elftal. De Campings van Oranje gaan niet door, zo meldt de organisatie twee weken voor het toernooi begint. Een paar weken geleden liet de organisatie nog trots weten dat het goed ging met de kaartverkoop.

Bij veel voetbaltoernooien worden er speciale campings voor Oranjefans opgetuigd. Dat zou dit jaar ook gebeuren in Duitsland, in de steden Hamburg, Leipzig en Berlijn. Vrijdag maakte het bedrijf Tribe Sports, dat de Campings van Oranje organiseert, bekend dat de speciale campings niet plaatsvinden.

Er zijn volgens de organisatie meerdere redenen voor het annuleren van de campings, zo blijkt in gesprek met het AD. Eerder deze maand lieten ze tegen het Algemeen Dagblad nog trots weten dat een flink percentage van alle plekken al bezet waren. Vorige week ging er al een streep door de camping in Leipzig. Ook de andere campings hadden problemen. zo bleek de locatie van de camping in Hamburg geen vergunning te krijgen.

Volgens de organisatie maakte de regels in Duitsland het uiteindelijk te moeilijk om alles vlak voor het begin van het toernooi nog goed te regelen. "We zijn het een en ander gewend en uitermate flexibel, maar ook daar zit een grens aan, zeker zo kort voor aanvang van het toernooi.”

Nederland in actie

Nederland komt op zondag 16 juni voor het eerst in actie op het EK. De eerste wedstrijd in de groep is tegen Polen. Vijf dagen later wacht het duel met titelfavoriet Frankrijk. Op 25 juni staat de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk op het affiche. Voorafgaand aan het toernooi oefent Oranje nog tegen Canada (donderdag 6 juni) en IJsland (maandag 10 juni)