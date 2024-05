EK 2024 | Dit zijn de regels voor de groepsfase: zo werkt het met de beste nummers drie

Tijdens het EK voetbal 2024 gelden regels om te bepalen hoe de groepsfase wordt opgemaakt. Zeker voor de liefhebbers die alleen rondom grote toernooien inhaken, is het goed om de regels even door te nemen. Bijvoorbeeld hoe en welke landen zich plaatsen voor de knock-outfase, lees je in dit artikel.

Allereerst: er doen 24 landen mee, die verdeeld zijn over zes groepen van vier landen. Er moeten straks zestien landen naar de achtste finale en er zijn dus maar acht ploegen die na de groepsfase uitgeschakeld zijn.

Vier beste nummers drie

De beste twee landen uit elke poule gaan sowieso door en daarnaast ook de vier beste nummers drie van de poules. Maar wanneer behoor je als land tot de vier beste nummers drie?

De regels rondom de groepsfase op het EK 2024

Zo behoor je tot een van de vier beste nummers drie:

Het belangrijkste: zorg dat je de meeste punten haalt. Er wordt een soort ranglijst gemaakt tussen alle nummers drie (dat zijn zes landen), waarin het land met de meeste punten bovenaan komt te staan.

haalt. Er wordt een soort ranglijst gemaakt tussen alle nummers drie (dat zijn zes landen), waarin het land met de meeste punten bovenaan komt te staan. Staan er ploegen gelijk qua punten, kijkt men naar het doelsaldo . Heeft een land bijvoorbeeld een doelsaldo van drie voor en twee tegen, is dat +1 als doelsaldo. En als een ander land een doelsaldo heeft van drie voor en vier tegen, heeft het -1. Dan is het doelsaldo van +1 dus beter.

. Heeft een land bijvoorbeeld een doelsaldo van drie voor en twee tegen, is dat +1 als doelsaldo. En als een ander land een doelsaldo heeft van drie voor en vier tegen, heeft het -1. Dan is het doelsaldo van +1 dus beter. Is óók het doelsaldo gelijk, kijkt men naar het land dat de meeste doelpunten heeft gescoord. Stel dat Land A drie goals heeft gemaakt (en twee tegen) en Land B maar twee goals voor (en één tegen), komt Land A boven Land B op de ranglijst.

heeft gescoord. Stel dat Land A drie goals heeft gemaakt (en twee tegen) en Land B maar twee goals voor (en één tegen), komt Land A boven Land B op de ranglijst. Het komt niet vaak voor, maar ook de meeste overwinningen kunnen een verschil maken. Als Land A één wedstrijd wint en twee verliest (drie punten) en Land B driemaal gelijkspeelt (ook drie punten), is Land A in het voordeel.

kunnen een verschil maken. Als Land A één wedstrijd wint en twee verliest (drie punten) en Land B driemaal gelijkspeelt (ook drie punten), is Land A in het voordeel. Mocht ook dat nog geen doorslag geven, kan de UEFA altijd nog kijken naar fair-play . Het land dat dan de minste gele en rode kaarten heeft gepakt, komt boven het andere land op de ranglijst.

Het land dat dan de minste gele en rode kaarten heeft gepakt, komt boven het andere land op de ranglijst. Als ook dát nog gelijk is, kijkt de UEFA naar de totale rangschikking van de EK-kwalificatie.

Voorbeeld uit 2020

Bij het EK 2020 (gehouden in 2021) werd er ook al zo'n rangschikking gemaakt met alle nummers drie. Portugal, Tsjechië en Zwitserland gingen toen sowieso door met vier punten, maar alle andere nummers drie pakten toen slechts drie punten. Oekraïne pakte toen het laatste plekje, omdat dat land het beste doelsaldo had. Ter voorbeeld van Wikipedia:

De beste nummers drie bij het EK 2020 / Wikipedia

Overigens won Portugal in 2016 het EK, nadat het in de groepsfase derde was geworden.

Knock-outfase

En dan die knock-outfase. Wat houdt dat precies in? Waar je in de groepsfase nog wel een keer een missertje kan maken, daar moet je vanaf de knock-outfase álles winnen (binnen 90 minuten of na verlenging of strafschoppen) om de titel te pakken. Eén nederlaag en je ligt eruit.

De knock-outfase begint met de achtste finale. Als je eerste wordt in de poule, speel je in de achtste finale tegen een nummer twee of een beste nummer drie. Zo werd Oranje op het EK 2020 eerste in de poule, waarna het tegen Tsjechië (een van de beste nummers drie) speelde in de achtste finale. Oranje verloor die wedstrijd toen.

De winnaars van die achtstefinalewedstrijden worden aan elkaar gekoppeld en spelen tegen elkaar in de kwartfinales. Zo valt telkens de helft van de ploegen af, waardoor je op het eind twee halve finales en een finale hebt.

Speelschema EK 2024

Voor de echte voorspellers is de weg van Oranje naar de finale al uit te stippelen. Het lege speelschema is namelijk al bekend. Stel dat Nederland eerste wordt in groep D, weet het nu al dat het tegen de nummer twee van groep F speelt. Meer daarover hieronder.

