De WK loting was een bijzonder lange zit voor de mensen die alleen geïnteresseerd waren in de landen en de groepsindeling. Het duurde lang voordat er in de ballenbak werd gegraaid. Uiteraard was daar ook een rol weggelegd voor de Amerikaanse president Donald Trump, die nog voor wat hilariteit zorgde toen hij aan het werk werd gezet tijdens de loting.

De loting begon officieel om zes uur, maar na een uur van plechtigheden, prijzen, interviews en ingestudeerde grappen waren er nog maar drie balletjes uit de koker gehaald. En dat waren nota bene die van de organiserende landen Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Daarvoor werden president Mark Carney (Canada), Claudia Sheinbaum Pardo (Mexico) en Donald Trump (Verenigde Staten) gevraagd om een balletje te pakken.

'Shocking' moment voor Donald Trump

Uiteraard was al duidelijk welk balletje ze zouden pakken. De Canadees pakte het balletje van Canada, de Mexicaan die van Mexico en toen wist Trump ook wel hoe laat het was. "Ik denk dat ik wel weet welk land er in dit balletje zit", maakt de Amerikaanse president het nog even spannend. "Dit is shocking", brengt hij vervolgens uit als hij ziet dat zijn Verenigde Staten op het kaartje staat.

Dit was natuurlijk allemaal van tevoren al bedacht. Ver voor de loting was al duidelijk in welke poules de organiserende landen terecht zouden komen. Zij zijn groepshoofden in poules A (Mexico), B (Canada) en D (Verenigde Staten). De rest van de loting liep door de langdradige aanloop overigens flink wat vertraging op.

Trump-show dankzij de FIFA

Het was sowieso een flinke Trump-show tijdens de loting. Dat kwam mede door de FIFA. De voetbalbond deed er alles aan om de president in het zonnetje te zetten en had zelfs een prijs voor hem over. Trump kreeg de eer om de allereerste FIFA Peace Prize vanwege zijn verdiensten om vrede op aarde te stichten. Die prijs werd toevallig kort voor de loting in het leven geroepen, waardoor velen wel zagen aankomen dat de FIFA voor Trump als winnaar zou kiezen.

En hoewel het wemelde van de voetbalsterren, was Trump dé gast van de avond. Alle journalisten wilden wel een vraag stellen aan de Amerikaan. De NOS deed ook een poging, maar het werk van Jeroen Stekelenburg bleek tevergeefs. Toen hij aangaf van Nederlandse televisie te zijn, stelde Trump 'van Nederland te houden'. Maar een paar vragen beantwoorden voor de camera van de Nederlandse publieke omroep was te veel van het goede.