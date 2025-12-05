Sportjournalist Jack van Gelder heeft met stijgende verbazing zitten kijken naar de loting voor het WK voetbal. Niet per se over de inhoud was hij niet te spreken, maar wel over de manier waarop het gepresenteerd werd. In gesprek met Sportnieuws.nl loopt hij volledig leeg over de show om de loting heen. "Zo gaat het hele WK worden."

Zoals verwacht pakten FIFA-baas Gianni Infantino en Donald Trump het feest rondom de WK-loting groots aan. Ontzettend veel sterren kwamen voorbij voordat er ook maar een balletje werd geopend voor de loting. Anderhalf uur ging voorbij voordat de daadwerkelijke loting begon. Een schande, zo vindt Van Gelder. "Het is gewoon een puinhoop. Dit is gewoon zoals het hele WK gaat worden. Het is veel wol en weinig besluitvaardigheid", vindt hij.

Kritiek op de ceremonie

Dat begon al met het feit dat de hele ceremonie uitliep. "Als je op een gegeven moment na anderhalf uur hoort dat het 20 minuten uit gaat lopen, dan denk ik... Infantino... Je kan beter de N door een L vervangen (Infantilo, red.) want die man doet maar wat. Hij maakt zijn eigen show en het interesseert hem verder helemaal niets. Hij koketteert met 500 miljoen kijkers, maar het maakt hem niks uit. Het was een hele wollige presentatie", oordeelt Van Gelder kiezelhard.

Ook over de presentatoren had de oud-commentator niks goeds te melden. "Het lijkt me heel vervelend om als kleine man (Kevin Hart, red.) naast zo'n hele mooie, grote vrouw (Heidi Klum ,red.) te staan. Dat ten eerste", somt hij op. "Dat je dan ook iemand die donker is, een heel talentvolle komische man, in donkere kleding voor een donkere achterkant zet... Ik vond dat er over heel weinig dingen werd nagedacht."

'Dat kan gewoon niet'

Zo ook niet over de mensen die de loting verzorgden. Dat waren vooral Amerikaanse sporters, die niks met voetbal te maken hadden, wordt hem als voorzet gegeven. "Ja, Rio Ferdinand natuurlijk met een belangrijke rol, maar het werd uiteindelijk een semi-komisch stukje. Het was zo langdradig. Mensen zeggen de uitzending begint om 18.00 uur dus we moeten vroeg eten schat, en om tien voor half acht wordt het eerste balletje vastgepakt", uit hij zijn verbazing. "Dat kan gewoon niet."

Daarna richt hij zijn pijlen op FIFA-baas Infantino en president van Amerika Donald Trump. "Dat zijn zelfgeilers, die hebben de spiegel uitgevonden. Dat zijn wel mannetjes", lacht hij. "Of je het nou eens bent met Trump of niet, hij slaagt er toch in. Nu zit hij weer met Congo en Rwanda om de tafel om vrede te krijgen, al is het allemaal broos. Maar hij krijgt het voor elkaar."

Trump en Infantino

"En Infantino, dat is natuurlijk een glijder eerste klas", zo gaat hij door. "Die heeft eerst zijn zakken gevuld in Qatar, vult nu zijn zakken in Saoedi-Arabië en dat kunnen zijn achter-achter-achter-achterkleinkinderen nooit meer opkrijgen. Hij loopt maar te lachen. Het is ongelooflijk, hij denkt dat hij grappig is. Dat is het allerergste. Dan gaat hij het podium op voor een selfie, dat moet dan leuk zijn. Een boel mensen zouden dat kunnen doen op een gekke manier, maar bij hem weet je niet of hij nou echt serieus denkt dat hij een selfie moet maken terwijl er 684 fotografen in de zaal zitten", sluit Van Gelder zijn relaas over de loting af.

Op de loting werd duidelijk dat Oranje in groep F is ingedeeld met Japan, Tunesië en Polen, Zweden, Albanië of Oekraïne. Curaçao mag hun borst natmaken met een boel van Ecuador, Ivoorkust en Duitsland.

