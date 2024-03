Donny van de Beek terug naar Ajax? 'Wie weet'

Donny van de Beek verwelkomde onlangs zijn tweede kindje met vriendin Estelle Bergkamp. Op het veld gaat het de Nijerkerker minder voor de wind. Hij wordt op dit moment verhuurd aan Eintracht Frankfurt, maar heel veel spelen doet hij niet. Misschien dat hij het in de toekomst iets dichter bij huis moet zoeken?

Zijn vriendin verscheen voor de camera's van De Telegraaf en werd gevraagd naar de situatie rondom haar voetballende vriend. "Het is wat het is. Donny doet keihard zijn best. Dat doet hij altijd en daar heb ik alleen maar bewondering voor. We zien in de toekomst wel wat er nog op ons pad komt."

Moet het jonge gezin niet gewoon terug naar Nederland komen? Van de Beek speelde tot 2020 voor Ajax. Is er een kans dat hij terugkeert naar de Amsterdammers? "Wie weet", aldus Bergkamp. "Tuurlijk is Nederland altijd leuk, maar we zijn nu ook heel erg gelukkig in het buitenland. We zien wel hoe het in de toekomst gaat", besloot ze.

Natuurlijk werd haar ook nog even naar baby Navy gevraagd. "We zijn superblij met onze nieuwste aanwinst", glunderde ze. "En met Donny gaat het ook goed. We zijn heel gelukkig en we hebben een heel fijn, mooi gezin. Op dit moment genieten we heel erg van elkaar en van de kleine."