Josep Martinez (27), de reservekeeper van Inter, was dinsdag 28 oktober betrokken bij een dodelijk ongeval. De Spaanse voetballer reed een 81-jarige man in een rolstoel aan, terwijl hij op weg was naar het trainingscomplex in Appiano. Italiaanse journalisten onthullen nu de mogelijke scenario's en wat de speler van trainer Cristian Chivu riskeert.

Op de ochtend van 28 oktober, rond 09.45 uur, raakte de Spaanse doelman een 81-jarige man met zijn auto. Het slachtoffer overleed ter plekke. Martinez was onderweg naar de training van zijn team toen het noodlot toesloeg. Nu wordt Josep Martinez onderzocht wegens dood door schuld. Het onderzoek is een verplichte maatregel gezien de tragische omstandigheden, meldt Gazzetta.

Onderzoek

Volgens de eerste reconstructies van het ongeval vertoonde het slachtoffer enkele meters voordat hij plotseling de rijbaan opkwam, tekenen van instabiliteit. De politie van Lomazzo heeft ter plaatse metingen verricht om de dynamiek van het ongeval vast te stellen en te bepalen hoe het precies is gebeurd, en of de Inter-speler schuldig was of simpelweg niet meer kon ingrijpen.

Dood door schuld

De auto van de 27-jarige speler is door de politie in beslag genomen voor onderzoek, en de weg was tijdelijk afgesloten om de rechercheurs hun werk te laten doen. Juridisch gezien valt de daad onder dood door schuld, volgens het Italiaanse Wetboek van Strafrecht. De prangende vraag is nu: wat riskeert de voetballer? Italiaanse journalisten hebben de drie scenario's uitgebreid toegelicht, van het ergste tot volledige vrijspraak voor de Inter-speler.

Maximale straf: 7 jaar

Als bewezen wordt dat Josep Martinez de verkeersregels heeft overtreden, varieert de straf van 2 tot 7 jaar gevangenisstraf, naast intrekking van zijn rijbewijs. Als zijn schuld als gering wordt beschouwd en niet gerelateerd is aan een overtreding van de verkeerscode, kan de straf tussen de 6 maanden en 5 jaar liggen, plus een boete.

Vrijspraak

De gebeurtenissen in de provincie Como lijken echter te wijzen op een noodlottig toeval, waardoor er ook een derde optie is: de doelman ontloopt elke straf.

Als het onderzoek bevestigt dat het slachtoffer onvoorspelbaar de rijbaan opkwam, kan de zaak worden gesloten zonder strafrechtelijke gevolgen voor Martinez. In dit scenario zou de verantwoordelijkheid beperkt blijven tot civiele schadevergoeding, die door de verzekering zou worden gedekt. De wet bepaalt dat als de voetganger uitzonderlijk en onvoorspelbaar gedrag vertoont, de bestuurder niet verantwoordelijk wordt gehouden.