Door geldschieter beschimpte spits scoort na 18 seconden winnende voor Cambuur: 'Hij weet alleen dat er lucht in de bal zit'

SC Cambuur doet nog mee om de tweede plek in de Keuken Kampioen Divisie en daarmee rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. Desondanks is de sfeer binnen de club niet top. Dat komt door enkele uitspraken van een geldschieter.

"Wat een slap gelul door twee oude mannen die tonnen betaald krijgen en niet presteren. Wat een schril contrast met wat Volendam ervoor doet om kampioen te worden. Triest." Dat waren de woorden van geldschieter Bert van den Brink over Cambuur-trainer Henk de Jong en spits Michael de Leeuw. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen De Graafschap kon De Jong zich niet inhouden.

"Bert van den Brink is een kippenvanger die daarmee tussen de 100 en 200 miljoen heeft verdiend", begint de normaal zo goedlachse De Jong heel serieus aan zijn relaas bij ESPN. "Eigenlijk mag ik hier niks over zeggen, maar hij roept zulke gekke dingen."

Succestrainer wil met Spakenburg naar Keuken Kampioen Divisie, maar heeft belangrijke eis: 'Anders zijn we failliet' De gesloten voetbalpyramide in Nederland blijft altijd onderwerp van gesprek. Chris de Graaf, trainer van Spakenburg, zou met zijn club graag actief zijn in de Keuken Kampioen Divisie, maar weet ook welke problemen dat met zich meebrengt. "Bij Spakenburg gaan ze niet gokken en de KNVB hun club kapot laten maken."

'Geen verstand'

Dat neemt de trainer van Cambuur hem wel kwalijk. "Hij heeft geen verstand van voetbal. Dat is niet alleen hier zo, want hij zit ook bij Feyenoord. Ik vind het erg dat hij dingen over mijn jongens zegt. Over mijn aanvoerder en de oudere gasten in de groep, terwijl die echt goud waard zijn. Dat doet me dus wel zeer. Hij weet dat er lucht in de bal zit, maar meer ook niet."

"Ik zie deze man nooit en ik denk dat hij nog nooit gevoetbald heeft. Als hij geld in de club blijft steken dan is dat hartstikke mooi. Verder doet hij niks verkeerd. Ik ben hier vijftien jaar, de supporters zitten al hun hele leven hier en dit is een passant. Dat hij dat roept zegt meer over hem dan over mij."

Henk de Jong niet te spreken over uitingen van geldschieter en lid van het stichtingsbestuur van Cambuur 😤



"Die roept zulke gekke dingen, die heeft helemaal geen verstand van voetbal. [...] Ik ben hier vijftien jaar, de supporters hun hele leven. Dit is een passant." — ESPN NL (@ESPNnl) March 28, 2025

Sportieve wraak

De uitspraken aan het adres van De Jong en De Leeuw kwamen vrijdagavond als een boomerang terug bij Van den Brink. De spits kwam als invaller binnen de lijnen bij een 2-2 stand tegen concurrent De Graafschap. Na achttien seconden had de oud-speler van FC Groningen de winnende al tegen de touwen getikt.

Michael de Leeuw maakt de winnende voor Cambuur binnen 18 seconden (!) 🤯



83:40 - Invalbeurt 🔛

83:58 - Doelpunt ⚽#CAMGRA — ESPN NL (@ESPNnl) March 28, 2025

20 bier

Na afloop kwam de spits ook nog even voor de camera's. Het ging daarbij over zijn herstel na een zware wedstrijd of zelfs na een harde training. De Leeuw kwam daarbij met een mooie vergelijking op de proppen.