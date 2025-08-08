De Palestijnse ex-voetballer Suleiman Obeid (41) is overleden na een Israëlische aanval. Dat meldt de Palestijnse voetbalbond PFA. Obeid was vroeger international van het Palestijnse team. Lokale media omschrijven hem als 'De Pelé van Palestina', naar de Braziliaanse legende.

“Obeid kwam woensdag om het leven, toen Israëlische troepen burgers aanvielen die aan het wachten waren op humanitaire hulp”, aldus de PFA, verwijzend naar het uitdelen van onder meer voedsel. Obeid laat een vrouw en vijf kinderen na.

Enkele clubs waar Obeid voor uitkwam zijn Khadamat Al-Shati, Al-Amari Youth Center Club en Gaza Sports Club. Tijdens zijn profjaren was hij goed voor ruim 100 goals, aldus Marca. Helaas is hij zeker niet de enige in de Palestijsne voetbalwereld die in de laatste twee jaar om het leven zijn gekomen.

While FIFA refuses to ban Israel from its competitions, Israel has killed hundreds of football players in Gaza since October 2023.



They include Suleiman Al-Obeid, who was nicknamed the “Pelé of Palestinian football” and was killed while waiting for aid in Gaza on August 6. pic.twitter.com/P9VoZHJ5W0 — AJ+ (@ajplus) August 6, 2025

De PFA heeft het over "321 spelers, trainers, administratieve meedwerkers, scheidsrechters en directieleden' in het Palestijnse voetbal die door agressie vanuit Israël zijn omgekomen.

Palestina is door de wereldvoetbalbond FIFA erkend. Het lukte het land nog niet om zich te plaatsen voor het WK voetbal. Wel was er driemaal een deelname aan het Aziatische kampioenschap. In 2023 plaatste Palestina zich voor de achtste finale. Daarin werd verloren van Qatar.

Meerdere bekenden uit de sportwereld laten zich uit over de situatie in het Midden-Oosten en betuigen hun steun voor de slachtoffers van de oorlog tussen Palestina en Israël. Ook Kelly Piquet, de vriendin van F1-wereldkampioen Max Verstappen, heeft van zich laten horen. De vriendin van de Nederlandse topcoureur werd onlangs voor de tweede keer moeder en daarom doet de situatie van sommige kinderen in het getroffen gebied haar erg veel.

'Als moeder van een zesjarig kind kan ik me niet voorstellen hoe het voelt als je kind wegvalt in je eigen armen', begint Piquet haar emotionele statement via Instagram. 'En dan ook nog eens het hartbrekende idee dat de wereld in stilte toekijkt met wat je meemaakt.'

Piquet doet dan ook een oproep met klem. 'Geen enkel kind zou ooit honger moeten hebben. Niet in 2025 en nergens ter wereld. Dit is hoe genocide eruit ziet. Dit is wat de stilte toelaat. We moeten ons uitspreken en we moeten de daad bij het woord voegen. De levens van deze mensen hangen ervan af', vertelt Piquet als tekst onder een foto van een kind dat in erbarmelijke toestanden moet leven in het getroffen gebied.