Kelly Piquet is bezig om haar oude figuur weer terug te krijgen sinds haar bevalling van dochtertje Lily. Op Instagram poseert de Braziliaanse op een yogamat. "Proberen uit te vinden hoe ik weer in vorm kan komen", deelt ze met haar twee miljoen volgers.

Drie maanden geleden werden Max Verstappen en Kelly Piquet de trotse ouders van dochter Lily. Voor de coureur was het de eerste keer dat hij vader werd, al had hij al enige ervaring kunnen opdoen in zijn rol als bonusvader van Penelope, de dochter van Piquet uit een eerdere relatie. Het Braziliaanse model weet dan ook als geen ander hoe uitdagend het is om na een bevalling weer terug in vorm te komen.

'Drie maanden na de bevalling...'

Ze hield zich lange tijd weinig bezig met sociale media, maar deelde onlangs met haar volgers dat ze weer op zoek is naar haar oude vorm. “Drie maanden na de bevalling en proberen uit te vinden hoe ik weer in vorm kan komen,” schrijft ze bij een foto in haar Instagram-verhaal, waarop ze op een yogamat zit.

Afzijdig

De Braziliaanse deelde tot kort voor de bevalling met grote regelmaat kiekjes op Instagram van haar leven. Na haar bevalling was dat ineens een stuk minder. Kortgeleden deelde ze met haar volgers waarom ze zich afzijdig hield. Ze plaatste een bericht van de Braziliaanse schrijver André Carvalhal.

Hij merkte op dat volgens experts het moment is gekomen waarop sociale media steeds minder gebruikt worden door mensen om zelf dingen te plaatsen "Bereid je voor op een lege feed", viel er in de eerste foto te lezen. "We zijn het zat om ons anders voor te doen. We zijn het zat om gratis content te leveren en relevant te blijven. We zijn het zat om constant in de gaten gehouden te worden en vergeleken te worden", schreef hij.

De vriendin van Verstappen leek zich volledig te kunnen vinden in de woorden van haar landgenoot. "Niet alles hoeft gedeeld te worden. Wanneer heb je voor het laatst iets voor jezelf meegemaakt? Aanwezigheid heeft geen publiek nodig", schreef ze.