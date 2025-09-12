Manuel Neuer heeft wel eens betere tijden gekend. De inmidddels 39-jarige doelman van Bayern München kreeg financieel een flinke tik door en opvallend ongeluk met zijn zomerpension.

Alles begon met een gesprongen douchepijp. Vanaf dat moment was het hek van de dam, zo weet BILD. Omdat de badkamer zich op een onbewoonde zolderkamer bevond, merkte niemand iets. Het alarm ging pas af toen het water een groot deel van het gebouw ernstig had overstroomd, zich in de muren had geïnfiltreerd en het meubilair op zolder had beschadigd.

De tabloid spreekt van megaschade, ter waarde van honderdduizenden euro's: "Alles gebeurde op 7 augustus, en de speciaal aangevoerde apparaten om de getroffen gebieden te drogen staan er al een maand."

6 miljoen euro

Delen van het interieur moeten volledig worden gerestaureerd en secties van de muren moeten worden opengebroken. Neuers zakenpartner, Johannes Rabl, bevestigde de ramp aan het Münchense dagblad Merkur: "Vele kubieke meters water zijn in de historische muren en plafonds gedrongen. We spreken over schade van honderdduizenden euro's."

En dat is zonde. Want tijdens de renovatie van het pension Forsthaus Valepp, gelegen aan de grens van Duitsland met Oostenrijk, hadden Manuel Neuer en Rabl ongeveer 6 miljoen euro geïnvesteerd. Voordat het door hen werd overgenomen, was het in 1842 gebouwde pand een ruïne die toebehoorde aan de staatsbosdienst. Er waren tal van eisen voor, volgens de monumentenbeschermingsvoorschriften.

Bondskanselier op bezoek

In 2024, na 2 jaar renovaties, ontvingen Neuer en Rabl de zogeheten Monumentenbeschermingsprijs. Maar de vreugde van de heropening van het bekende pension voor fietsers en wandelaars, dat zelfs bondskanselier Friedrich Merz deze zomer bezocht, duurde slechts een jaar!

De bouwwerkzaamheden zullen naar verwachting de hele maand september voortduren. Gelukkig voor Neuer krijgt hij een uitstekende vergoeding bij Bayern. Naar verluidt is zijn salaris maar liefst 20 miljoen euro per jaar.

De Duitse doelman, die zijn loopbaan bij Schalke 04 begon, speelt al sinds 2011 voor Der Rekordmeister. Met dat team werd hij liefst twaalf keer landskampioen en won hij vijf keer de DFB-Pokal. Ook schreef hij tweemaal de Champions League op zijn naam. In de 124 interlands voor Duitsland boekte hij in 2014 zijn grootste sportieve succes. Toen werden de Duitsers in Brazilië ten koste van Argentinië wereldkampioen. Zijn contract loopt deze zomer af.

