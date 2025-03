Gigantische druk op eerste prijs Arne Slot na uitschakeling in Champions League: 'Een teleurstellend verhaal'

Arne Slot gaat op voor zijn eerste prijs als trainer van Liverpool. In de League Cup-finale moet hij afrekenen met Newcastle United. Het is van oudsher dé prijs die een nieuwe trainer in Engeland graag wil hebben, omdat hij zo vroeg in het seizoen is. Maar voor Slot zou die nu nóg lekkerder uitkomen, vindt Robert Maaskant. "Het is nu zelfs een kwestie van moeten."

Robert Maaskant, trainer van Helmond Sport, verwacht namelijk dat alle ogen op Arne Slot gericht zullen zijn. Een aantal weken geleden deed hij nog in vier competities mee voor een prijs, nu zijn dat er nog 'maar' twee. Hij werd uitgeschakeld in de FA Cup door de hekkensluiter in het Championship Plymouth Argyle en werd deze week ook uit de Champions League geknikkerd door een ontketend PSG.

Gezien het goede spel en de zeer ruime voorsprong in de Premier League is dat allemaal wel te overzien. Maar Maaskant denkt toch dat er extra druk op de 'kleine' finale speelt. "Dat is het uiteindelijk wel, want de FA Cup is veel groter. Maar nu moeten ze bijna wel", vindt de Nederlandse trainer in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Ze hadden het de hele tijd over vier prijzen en nu nog maar twee. Ik zie de koppen al voorbij komen, als ze deze niet winnen."

Teleurstellend verhaal

Maaskant durft zelfs te stellen dat als deze finale verloren gaat je 'bijna kan spreken van een teleurstellend verhaal'. "Maar van tevoren had toch niemand verwacht dat Slot ook maar één prijs ging pakken?", krijgt hij als verweer van presentator Rick Kraaijeveld. "Hij had er natuurlijk zelf een hand in, dat de FA Cup verloren ging. Hij stelde daar een B-elftal op, wat tegen PSV ook al verloren had (in de Champions League, red.). Dat is echt een smet op dit seizoen voor hem."

Uitschakeling PSG

Dat Liverpool eruit vloog tegen Paris Saint-Germain, begrijpt Maaskant wel. "Daar werden ze natuurlijk zoekgespeeld die eerste wedstrijd. En de tweede wedstrijd hadden ze wel naar zich toe kunnen trekken. En dan ga je er op die manier af. Dat kan een keer gebeuren." Hij denkt overigens niet dat de spelers hier een harde tik van hebben gekregen. "Die zijn zo ervaren, die kunnen wel met zo'n tikkie omgaan."

