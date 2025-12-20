Het Saoedische Al Nassr met onder anderen topvoetballer Cristiano Ronaldo in dienst is flink gestraft door de FIFA. De club heeft een transferban opgelegd gekregen, waardoor het geen nieuwe spelers mag halen tijdens de komende transferperiode.

Al-Nassr gaat momenteel aan kop in de Saudi Pro League, de competitie waarin ook onder anderen Steven Bergwijn en Georginio Wijnaldum actief zijn. De club gaat met 27 punten aan kop in het klassement en is vier punten verwijderd van de nummer twee: Al-Hilal. Er werd dit seizoen nog geen enkele keer verloren door de club in de competitie.

Toch heeft de club een flinke teleurstelling te verwerken, Al-Nassr mag namelijk geen nieuwe spelers halen tijdens de komende transferwindow. Waarom de wereldvoetbalbond deze straf heeft uitgedeeld aan de Saoedische club is voor alsnog onduidelijk, net als de duur van de periode van de transferban.

Meer dan 100 miljoen euro

Al Nassr is niet de enige club die door de FIFA bestraft is met een transferban. Ook het Portugese Boavista en het Egyptische Zamalek staan op de lijst met clubs die een verbod op transfers hebben voor de komende window.

Tijdens de afgelopen window gaf Al-Nassr meer dan 100 miljoen euro uit aan de komst van nieuwe spelers. Zo werden de Europese sterren Mohamed Simakan, Inigo Martinez, Kingsley Coman, João Félix en Mohamed Simakan naar de oliestaat gehaald. Het is niet de eerste keer dat de Saoedische club een transferban opgelegd krijgt. In 2023 gebeurde dat ook al meerdere keren.

Bergwijn en Wijnaldum

Naast Ronaldo spelen ook (voormalig) Oranje-internationals Bergwijn en Wijnaldum in de Saoedische competitie. Laatstgenoemde is in dienst van Al-Ettifaq, dat momenteel de negende plek in de competitie in bezit neemt. Bergwijn speelt bij Al-Ittihad, dat momenteel zevende staat.