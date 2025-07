Drama voor Vitesse na definitief besluit over proflicentie

Vitesse heeft per direct afscheid genomen van jeugdtrainer Marc H.. Hij wordt ervan verdacht dat hij een meisje van zestien 'seksueel benaderde' en is deze week opgepakt door de politie. De trainer van de Onder 19 van de Arnhemse club is nu per direct op straat gezet. Vitesse nagelt hem wel volledig aan de schandpaal door het gebruik van zijn volledige naam.