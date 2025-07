Vitesse blijft maar tegen negativiteit aanlopen. De noodlijdende voetbalclub uit Arnhem had een rechtszaak tegen de beroepscommissie van de KNVB lopen, maar heeft die verloren. Daardoor moet de club woensdagochtend met vervelend nieuws komen voor de fans, spelers en trainer. Vitesse begint met een enorme achterstand aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie.

Het hoger beroep tegen een puntenstraf, die al in april dit jaar werd opgelegd, is verloren, waardoor Vitesse met -12 aan het nieuwe KKD-seizoen begint. 'De beroepscommissie overweegt dat Vitesse niet (tijdig en volledig) heeft voldaan aan haar informatieplicht. Concreet had zij een overeenkomst van schuldovername tussen de vijf toenmalige aandeelhouders en Common Group moeten verstrekken', schrijft de club op de eigen website.

Straf door eigen toedoen

Als Vitesse de straf in april had geaccepteerd, waren de punten al vorig seizoen in mindering gebracht. Maar door zelf in beroep te gaan, schiet de club nu zichzelf in de voet. De puntenstraf gaat namelijk niet met terugwerkende kracht in, maar geldt voor het nieuwe seizoen. De licentiecommissie had Vitesse in april een straf van 3 punten aftrek opgelegd vanwege het niet voldoen aan de informatieplicht. Enkele weken later volgde een tweede straf van 9 punten, ook voor het niet voldoen aan de informatieplicht. De club ging tegen beide uitspraken in beroep, maar dat is nu ongegrond verklaard.

'Dit doet pijn'

Interim-directeur Timo Braasch spreekt van een nieuw drama. “Dit nieuws doet pijn. Vooral voor onze spelers, staf, supporters en sponsors. Zij zijn de club trouw gebleven in een seizoen dat sportief gezien weinig bracht, maar waarin iets veel belangrijkers op het spel stond, namelijk het voortbestaan van Vitesse. We hadden gehoopt het nieuwe seizoen met een schone lei te kunnen beginnen. In plaats daarvan starten we met een nieuwe achterstand. Dat is een klap voor de Vitessenaar. Zeker voor onze supporters, zij verdienen dit al helemaal niet.”

Wanorde na meerdere overnames

De straf is niet het einde van de zwarte bladzijde in de clubgeschiedenis. Vitesse wacht ook nog steeds op een beslissing van de licentiecommissie over het wel of niet mogen behouden van de proflicentie. De afgelopen jaren ging de Arnhemse club van overname naar overname, met financiële en bestuurlijke wanorde tot gevolg. Mede daarom staat de toekomst en het voortbestaan van de Arnhemmers op de tocht. De laatste maanden werden er kleine stapjes richting een positief einde gezet, maar daar is ook alles mee gezegd.

Nieuw seizoen

Vitesse begint het nieuwe KKD-seizoen op 9 augustus met een uitwedstrijd bij het net gedegradeerde Almere City. De Duitse trainer Rüdiger Rehm is ingestapt om Vitesse komend seizoen te leiden. Van clubman John van den Brom, die vorig jaar in de wanorde de club probeerde te redden, werd tot ongenoegen van hem en de fans al afscheid genomen. Vitesse kreeg de afgelopen seizoenen meermaals puntenaftrek, waardoor eerst degradatie uit de Eredivisie en vorig seizoen de laatste plek in de KKD niet te ontwijken waren.

