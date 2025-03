Dringend advies aan Peter Bosz over zorgenkind van PSV: 'Ik had hem gelijk op het vliegtuig naar huis gezet'

Ismael Saibari gooide deze week zijn eigen ruiten in bij PSV. De talentvolle middenvelder kwam voor de zoveelste keer te laat en mocht van trainer Peter Bosz niet spelen tegen Arsenal in de Champions League. Als het aan Chris Woerts lag, was er nóg harder in gegrepen.

"Ik had hem gelijk op het vliegtuig naar huis gezet. Wat een mafkees zeg. Je hebt potverdikkie van je hobby je beroep kunnen maken. Je verdient een godsvermogen en dan komen ze te laat", aldus een verbaasde Woerts, die naar eigen zeggen nooit ergens te laat is gekomen, tegenover Sportnieuws.nl.

'Het is geen speeltuin'

Woerts noemt het gedrag van Saibari 'flauwekul'. "Wat gaat er - en dat vraag ik mij oprecht af - in het hoofd van zo’n speler om. Als je één keer te laat komt, prima. Je mag één keer dezelfde fout maken heb ik altijd geleerd, nooit twee keer. Hup, opflikkeren naar Nederland. Strafkampie en niet meer opstellen dit seizoen", is Woerts duidelijk. "Wegwezen met die flauwekul. Werkweigering."

"In de voetballerij wordt alles met de mantel der liefde bedekt. Het is natuurlijk kapitaalvernietiging als je hem niet opstelt. Ze denken dan we hebben hem nodig, een bepalende speler. Maar je zag de irritatie bij Peter Bosz op zijn gezicht. Als je meerdere malen te laat komt - niet één keer, niet vijf keer, maar nog meer dan vijf keer - dan heb je een plaat voor je harses en moet je keihard gestraft worden. Het betaald voetbal is geen speeltuin."

Meerdere keren te laat

Bosz was duidelijk over zijn pupil. "Ismael was te laat. Niet voor de eerste keer, niet voor de vijfde keer, maar voor de zoveelste keer", verklaarde hij Saibari's afwezigheid na afloop. Eerder tegen Go Ahead Eagles zat hij om dezelfde reden op de bank. Volgens Bosz is Saibari 'een fijn mens'. "Maar hier moet hij in veranderen. Daar ga ik hem bij helpen."

