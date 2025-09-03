De KNVB heeft een voorstel van de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) in beraad. Zij willen de jeugd in bescherming nemen door ingrijpende maatregelen te nemen.

NLsportraad waarschuwt voor de kans op (chronisch) hersenletsel. Om hersenschuddingen en erger te voorkomen willen ze een verbod op koppen in het voetbal voor kinderen tot 12 jaar. Ook willen ze ze een helmplicht bij sporten met een valrisico, waaronder schaatsen.

Het advies, met praktijkadviezen, komt na een rapport uit juni van de Gezondheidsraad. Daarin staat dat herhaalde klappen of stoten tegen het hoofd het risico op chronisch hersenletsel, zoals dementie, vergroten.

Plannen van NLsportraad

De raad wil een verbod voor kinderen tot 12 jaar op koppen in voetbal, stoten tegen het hoofd in vechtsporten en tackles in rugby, en dat tot 18 jaar sterk te ontraden. In de NFL (American football) wordt er al strenger opgetreden bij hoofdblessures. Veel (oud-)spelers krijgen daar vaak na hun carrière de diagnose chronische traumatische encefalopathie (CTE). Dat is een aandoening die leidt tot symptomen zoals geheugenverlies, depressie, agressief gedrag en uiteindelijk dementie.

Om dat te voorkomen komt NLsportraad met hun advies. Ook vinden ze dat volwassenen herhaald hoofdcontact moeten verminderen. Er moet een helmplicht komen bij sporten met valrisico, zoals paardensport, wielrennen, skiën en schaatsen. De sportraad bepleit ook de komst van een landelijk expertisecentrum. De adviezen gelden voor zowel de amateursport als de professionele sport.

'We gaan in gesprek'

De KNVB neemt de aanbevelingen serieus en onderzoekt hoe ze deze in beleid kan opnemen, laat de voetbalbond weten. "Daarover gaan we in gesprek met de Nederlandse Sportraad, NOC*NSF, UEFA, FIFA en buitenlandse voetbalbonden."

