'Dronken' speler Go Ahead Eagles heeft na 'wat bakkies op' opmerkelijke boodschap voor aankomende tegenstander

Terwijl Go Ahead Eagles midden in de huldiging zit na de bekerwinst, doemt ook al de volgende Eredivisie-wedstrijd op in de verte. Maar niemand die zich in Deventer en omstreken daar druk om maakt. Sterker nog: de steeds meer dronken wordende spelers hebben zelfs een opmerkelijke boodschap voor de komende tegenstander.

Het is woensdagavond groot feest tijdens de huldiging van de kersverse bekerwinnaar. Go Ahead Eagles won voor het eerst in de clubhistorie de KNVB Beker door AZ te kloppen in de finale en dat wordt gevierd als nooit tevoren. Nu het seizoen meer dan geslaagd is en er in de Eredivisie niks meer is om voor te voetballen voor de Eagles, kunnen de resterende wedstrijden de spelers gestolen worden. In ieder geval komende zondag.

Jari de Busser neemt favoriete drankje mee naar bekerhuldiging Go Ahead Eagles: 'Van mij en mijn vrienden' Go Ahead Eagles-doelman Jari de Busser is tussen alle hectiek van de winst in de KNVB Beker even teruggegaan naar zijn thuisland België. Niet alleen om de gekte in Deventer te ontvluchten, maar ook om zijn favoriete drankje in te slaan.

'Paar bakkies op'

"Weet je wat ik me afvraag?", begint een olijke Enric Llansana bij ESPN tijdens de huldiging. "Als Almere City zondag niet van ons wint, dan weet ik het ook niet meer. Echt waar, dat meen ik echt. Wij gaan echt genieten de hele week. Het is voor de derde dag op rij dat we echt al een bakkies op hebben", doelt hij op de alcoholische versnaperingen die de spelers tot zich nemen in deze feestweek. "En het gaat alleen maar door hier. De fysio's lopen hier ook al te lachen."

Niks om voor te spelen

Nu Eagles de beker al gewonnen heeft en daarmee het ticket voor de hoofdfase van de Europa League binnen is, valt er in de competitie niks meer om voor te spelen dan de eer. De club uit Deventer staat met AZ in niemandsland en hoeft sowieso geen play-offs om Europees voetbal meer te spelen. Het seizoen kan dus genietend worden afgesloten. Almere City daarentegen vecht nog tegen degradatie en kan de drie punten goed gebruiken. Zondag zijn ze dus, volgens Llansana, gratis op te halen bij de dronken Eagles.

'We bellen Almere af en gaan naar Ibiza': Go Ahead-trainer Paul Simonis grapt erop los met opmerkelijke cape Bij Go Ahead Eagles kunnen ze hun geluk niet op na de bekerwinst. Het team van Paul Simonis wist de zege binnen te halen na een spannende penaltyserie en mocht de felbegeerde beker in ontvangst nemen. Simonis straalde van geluk, droeg een opvallende cape met de tekst 'Leve de Kardinaal' en zorgde voor de nodige grappen. "Het is einde seizoen", zegt Simonis met een brede glimlach tegen Sportnieuws.nl.

'Underdog positie'

Toen hij zijn eigen uitspraken terugzag op het Instagram-account van ESPN (zie hieronder), reageerde Llansana nog een keer. Hij kreeg honderden likes op zijn twee woorden: 'underdog positie', waarmee hij doet alsof het een tactische meesterzet van hem is om dit soort opmerkelijke uitspraken te doen.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.