Jari de Busser neemt favoriete drankje mee naar bekerhuldiging Go Ahead Eagles: 'Van mij en mijn vrienden'

Go Ahead Eagles-doelman Jari de Busser is tussen alle hectiek van de winst in de KNVB Beker even teruggegaan naar zijn thuisland België. Niet alleen om de gekte in Deventer te ontvluchten, maar ook om zijn favoriete drankje in te slaan.

Dat vertelt de 24-jarige keeper aan ESPN. "Ik ben gisteren naar België gegaan om de drukte te ontwijken. Daar ben ik even gestopt om mijn favoriete biermerk te halen." De Busser staat woensdag met een blikje Stella Artois op de kar die wordt rondgereden door Deventer.

Dit is de vriendin van Go Ahead Eagles-held Jari De Busser: 'zijn' Manon kwam al met meer bekers thuis Vraag niet hoe, maar Go Ahead Eagles heeft zich gekroond tot bekerwinnaar van het seizoen 2024/2025. De grootste held van de ploeg was doelman Jari De Busser, die met geweldige reddingen de beker binnenhaalde. De 25-jarige Belg kan eindelijk een prijs aan de prijzenkast van zijn vriendin toevoegen. Vriendin Manon Stragier is namelijk professioneel volleybalster.

Telefoon uitzetten

"Dat is het bier van mij en mijn vrienden", legt hij uit. De Busser kreeg veel belangstelling door zijn cruciale reddingen in de finale. Zelf zat hij er niet op te wachten om in de schijnwerpers te staan. "Het was fijn om weer even normaal te kunnen doen. Het eerste wat ik heb gedaan is de meldingen van mijn telefoon uitzetten."

Go Ahead won maandag na penalty's de bekerfinale van AZ in De Kuip. De selectie maakt in een open bus een rit langs de IJssel. De bus is vertrokken vanaf een evenemententerrein aan de Roland Holstlaan en gaat door naar het Havenkwartier.

NAC-speler neemt maatregelen tegen veelbesproken AZ'er Wouter Goes: 'Had korsten op mijn armen staan' AZ-verdediger Wouter Goes is een van de meest besproken sporters van deze week. De jongeling haalde veel trucjes uit de kast om met zijn club de bekerfinale van Go Ahead Eagles te winnen. Van knijpen tot trashtalk. Zonder effect, want Go Ahead won na strafschoppen.

Vriendin

De Busser werd thuis door zijn vriendin ook meteen met beide benen op de grond gezet. Volleybalster Manon Stragier heeft zelf ook de nodige prijzen gewonnen in haar sportcarrière.

"Ze zei dat ik er nog steeds vijd op haar achter loop", lacht de Belg. "Maar ik heb nu ook mijn steentje bijgedragen aan onze prijzenkast."

Bekerheld van Go Ahead Eagles treedt in voetsporen van succesvriendin: 'Eindelijk een prijs voor mij' Met cruciale reddingen in de wedstrijd én twee gestopte penalty's in de strafschoppenserie kroonde Jari De Busser zich maandagavond tot held van Go Ahead Eagles. De Belgische doelman speelde een hoofdrol in de gewonnen bekerfinale tegen AZ en mocht eindelijk zijn eigen eerste trofee bijschrijven in de prijzenkast die tot nu toe alleen was gevuld met bekers van zijn vriendin Manon Stragier.

Feesten

Maandagavond werd er ook al een feestje gevierd door de spelers en staf, zo onthulde De Busser aan Sportnieuws.nl. "Zoiets maak je maar een keer in je leven mee. Dan moet er wel van genoten worden. Dus er zijn wel een paar biertjes en andere alcoholische versnaperingen gesneuveld", zegt De Busser. "Dat is de perfecte uitlaatklep, om met de jongens een paar biertjes te doen. Het hoort erbij."

Go Ahead Eagles-spelers hebben bekerwinst goed gevierd: 'Er zijn er wel een paar gesneuveld' Go Ahead Eagles beleefde maandag een uniek hoogtepunt met de winst van de KNVB Beker. Keeper Jari de Busser en trainer Paul Simonis blikken met Sportnieuws.nl terug op een feestelijke nacht. "Dat mag ook wel gevierd worden."

De spelers moeten zondag weer fris en fruitig op het veld staan, dan speelt Go Ahead tegen Almere City in de Eredivisie.

Alles over Eredivisie

