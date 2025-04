Dean Huijsen krijgt advies van vrienden voor toptransfer: 'Ze zeggen dat ik moet gaan'

Spaanse voetballer Dean Huijsen heeft in een interview openhartig gesproken over een mogelijke transfer. De 19-jarige staat al een tijd in de belangstelling van Real Madrid, maar ook Bayern München en Chelsea houden hem in de gaten. Zijn vrienden geven advies.

Huijsen sprak over de belangstelling in een interview met El Chiringuito TV. Daarin doet hij ook een boekje open over zijn contract bij zijn huidige club AFC Bournemouth. Dat loopt tot 2030. "Maar ik heb wel een verkoopclausule", aldus de verdediger.

Real Madrid

Die zou naar verluidt zo'n 58,4 miljoen pond bedragen. Verschillende topclubs zouden bereid zijn dat te betalen, maar de interesse van Real Madrid lijkt het meest concreet.

Mogelijk vertrekt Huijsen dus weer naar zijn thuisland. De voetballer werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde op jonge leeftijd met zijn ouders naar Spanje. Hij groeide op in Málaga en speelde ook in de jeugd bij die club. Huijsen koos ook voor het Spaanse elftal. Hij maakte zijn debuut voor de nationale ploeg tegen Nederland in de Nations League.

Vrienden

Zijn vrienden hopen dat hij terugkeert naar Spanje. "Ze sturen me berichten over de interesse van Real en zeggen dat ik moet gaan", vertelt Huijsen. "Maar ik heb ook een vriend die zegt dat ik naar Barcelona moet gaan."

Hij heeft zelf een lichte voorkeur voor Madrid, zo laat hij doorschemeren. "Mijn idool is ook Sergio Ramos, al van jongs af aan", aldus de verdediger. Die ook onder de indruk is van coach Carlo Ancelotti. "Ancelotti is een hele goede trainer en zit niet voor niets bij Real Madrid."

Toch werd Huijsen eerder juist voor hem gewaarschuwd. Een oud-trainer van de voetballer bij Málaga denkt dat Real Madrid niet de juiste club is voor hem. "Ancelotti is een geweldige manager, maar niet voor jonge spelers. Dean zou vierdekeus zijn in de achterhoede. Dat is de realiteit."

Bij Bournemouth heeft Huijsen wel een basisplaats afgedwongen. De club staat op plek tien in de Premier League.

