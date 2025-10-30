FC Volendam-speler Brandley Kuwas maakte woensdagavond indruk in het duel met Quick Boys in de Eurojackpot KNVB Beker. Met een prachtige vrije trap bezorgde hij zijn ploeg de overwinning. Het werd 1-2 in Katwijk. Kuwas hoopt dat de beelden ook bij Dick Advocaat terecht zijn gekomen.

Kuwas maakte een geweldig doelpunt uit een vrije trap. "Ik wist dat ik hem vol zou raken en hoopte dat hij dan een beetje ging dwarrelen. Dat lukte aardig, ja", zei hij tegen Sportnieuws.nl. De bal kwam keihard tegen de onderkant van de lat en viel vervolgens in het doel. "Ik ben hartstikke blij met deze."

😮‍💨 Brandley Kuwas jaagt de vrije trap vol in de kruising! 🧨#qbovol pic.twitter.com/zGlGD7vqc6 — ESPN NL (@ESPNnl) October 29, 2025

Curaçao

Hij hoopt dat Dick Advocaat de goal ook heeft gezien. Afgelopen interlandperiode riep de bondscoach Kuwas niet op voor het nationale team van Curaçao. "Ik hoop dat hij hem ook mooi vindt", zegt de vleugelspeler.

"Ik denk dat hij voor andere jongens heeft gekozen", vervolgt hij over zijn aanwezigheid bij de selectie van Curaçao. "Maar ik ben goed bezig en zou er graag bij willen zijn. Het is aan mij. Ik hoop dat ik het elke keer zo goed mogelijk voor mezelf doe en dan weer in beeld kom."

WK-kwalificatie

Er komen nu een aantal cruciale wedstrijden aan in de WK-kwalificatie van Curaçao. Kuwas hoopt dan ook zijn steentje te kunnen bijdragen. "Het is de eerste keer in acht jaar dat ik er niet bij zit. Dat is jammer." Kuwas maakte in 2017 zijn debuut als international voor het Curaçaos voetbalelftal.

Het ultieme doel is om op het WK te schitteren voor zijn land. "Het zou enorm pijnlijk zijn als ik er dan niet bij zou zitten", zegt hij. "Het is een jongensdroom als het zo mag zijn. Dan hoop je dat je erbij zit. Maar anders ben ik ook heel blij als ze het redden."