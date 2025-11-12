Lionel Messi dook afgelopen weekend op in het stadion waar hij zijn grootste successen vierde. Het Camp Nou van FC Barcelona was jarenlang het domein van de Argentijnse aanvaller. Het wakkerde de geruchten aan dat de huidige speler van Inter Miami in Amerika terugkeert als voetballer bij zijn oude club. De directeur van FC Barcelona doet er uitspraken over.

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta noemt het "onrealistisch" dat Lionel Messi als speler terugkeert naar de club. Dat heeft de voorzitter woensdag in een interview met Radio Catalunya gezegd. Messi bezocht maandag het nieuwe Nou Camp, dat volgend jaar klaar moet zijn. De Argentijnse wereldkampioen hintte op een mogelijke terugkeer naar Catalonië. "Ik hoop dat ik op een dag terug kan komen", schreef Messi bij de beelden op Instagram.

'Met alle respect voor Messi...'

Laporta maakte in het interview duidelijk dat Barça-fans echter niet hoeven te dromen van een terugkeer als speler. "Destijds is het niet gelopen zoals we gewild hadden", bekende hij. "Als we voor Messi een eerbetoon kunnen organiseren om dingen recht te zetten, zou dat een goede zaak zijn. Maar met alle respect voor Messi, de club en de fans, denk ik dat speculeren over een eventuele terugkeer onrealistisch is. Het is ook niet eerlijk en ik denk niet gepast."

'Barcelona gaat voor alles'

Messi moest Barcelona in 2021 verlaten omdat de club hem niet meer kon betalen. Hij vertrok voor twee seizoenen naar Paris Saint-Germain en ging daarna naar Inter Miami, waar de Argentijn nog een contract heeft tot eind 2028. Laporta, die ook voorzitter was ten tijde van Messi's vertrek, zei geen spijt daarvan te hebben, want "Barcelona gaat voor alles". Hij noemde het bezoek van het clubicoon een spontane uiting van clubliefde. "Het zou goed zijn als hij het beste eerbetoon in de wereld krijgt, en het zou prachtig zijn om dat hier te doen voor 105.000 fans van ons."

