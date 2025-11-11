Lionel Messi (38), de sterspeler van Inter Miami, kan zijn droom waarmaken door snel terug te keren bij FC Barcelona. De Argentijnse superster mist de club en de Spaanse stad, zijn thuis van 2000 tot 2021. Hij keert mogelijk al volgende maand terug naar de Catalaanse hoofdstad.

Een transfer van de wereldkampioen is echter alleen mogelijk tot februari, dankzij een speciale clausule. Barcelona-fans dromen ervan hem weer in het blauwrode shirt te zien. Dit is geen utopie, want er is een reglementaire manier om terug te keren zonder zijn contract met Inter Miami te schenden: de "David Beckham-clausule".

Drie maanden huur

Deze clausule werd eerder gebruikt door Thierry Henry en Beckham zelf, om respectievelijk voor Arsenal en AC Milan te spelen. Ook Heung-min Son zou deze winter via deze weg kunnen terugkeren naar Tottenham.

Deze opmerkelijke maas in de wet speelt in op het verschil in kalender tussen de Major League Soccer (MLS) en de meeste andere competities wereldwijd. Het biedt spelers de kans om enkele maanden in Europa te voetballen tijdens de winterstop in de Verenigde Staten.

Tijdens de pauze tussen de seizoenen kunnen spelers worden uitgeleend aan andere clubs in lopende competities, zonder de geldende overeenkomsten met hun Noord-Amerikaanse team te schenden.

Snelle deal

De regel stelt dat de huurperiode moet eindigen vóór de start van het nieuwe MLS-seizoen, gepland voor eind februari. Hypothetisch gezien zou Barcelona drie maanden lang kunnen profiteren van de diensten van Messi. "Een cruciale periode van het seizoen, waarin de teams die strijden om trofeeën duidelijk worden," legde MARCA uit.

Messi verliet Barcelona in 2021, in tranen, na 21 jaar, 4 Champions Leagues, 7 Gouden Ballen en 10 La Liga-titels. Leo ging vervolgens naar PSG, waar hij twee jaar speelde. Hij omschreef zijn tijd in Parijs als een "nachtmerrie". Aan het einde van zijn contract bij de Parijse club tekende hij in 2023 bij Inter Miami.

'Ik wil terug'

"Ik wil terug", zei Messi onlangs. "We missen Barcelona enorm. De kinderen en mijn vrouw praten altijd over Barcelona en het idee om daar weer te wonen. We hebben ons huis, we hebben alles, dus dat is wat we willen. De genegenheid van de fans is spectaculair. Ik voel me nostalgisch. Ik ben dankbaar dat ik deel mocht uitmaken van deze club, dat ik hier als kind kwam en mijn hele leven in Barcelona heb doorgebracht."

Dit jaar tekende Messi een driejarige verlenging bij het team uit de VS. Na zijn avontuur in Miami zal de Argentijn terugkeren om in Barcelona te wonen, zo kondigde hij zelf aan.