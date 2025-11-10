Voormalig Barcelona-aanvoerder en clublegende Lionel Messi heeft zondagavond laat in het geheim de verbouwing van het Spotify Camp Nou bezocht. Zijn daaropvolgende bericht wakkert de hoop aan bij fans die de wereldkampioen graag weer in Europa willen zien schitteren. De Argentijnse superster bracht een verrassingsbezoek aan het iconische Barcelona-stadion en stond helemaal in zijn uppie op het veld.

De Argentijnse superster, die Barça in 2021 verliet, heeft zijn liefde voor de club nooit onder stoelen of banken gestoken. Dit ondanks de gespannen relatie tussen zijn entourage en het huidige bestuur onder leiding van voorzitter Joan Laporta. Nu heeft de Inter Miami-speler een bericht geplaatst waarin hij de voortgang van het Camp Nou bewondert. Barcelona hoopt daar deze maand weer te spelen, na bijna twee jaar afwezigheid. In zijn bericht stak Messi zijn verlangen om ooit terug te keren naar Barcelona niet onder stoelen of banken:

'Plek die ik enorm mis'

"Zondagavond keerde ik terug naar een plek die ik enorm mis. Een plek waar ik intens gelukkig was, waar jullie me duizend keer de gelukkigste persoon ter wereld lieten voelen," schreef Messi op zijn sociale media. De achtvoudig Gouden Bal-winnaar voegde eraan toe dat hij hoopt in de toekomst terug te keren. Hij betreurde het dat hij geen afscheid kon nemen van de fans in Camp Nou toen hij de club verliet.

'Dat is me nooit gelukt'

"Ik hoop dat ik op een dag kan terugkeren, en niet alleen om afscheid te nemen als speler, iets wat me nooit is gelukt..." verklaarde hij. Het is opmerkelijk dat Barcelona al geruime tijd probeert een eerbetoon aan Messi te organiseren, zij het zonder veel vooruitgang tot nu toe. Ondertussen zijn er recent geruchten opgedoken die suggereren dat de Argentijn een rol zou kunnen spelen in de komende presidentsverkiezingen van de club, door een van de kandidaten te steunen die zich verzetten tegen Laporta.

Logistiek wonder

Dat Messi überhaupt zo snel in Barcelona kon zijn, mag een logistiek wonder heten. Zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) speelde hij nog in Amerika voor Inter Miami. Met twee goals en een assist kwalificeerde hij zich met Inter Miami voor de volgende ronde van de MLS. Zijn privéjet kan daarna rechtstreeks naar Spanje gevlogen zijn voor het bliksembezoek. Barcelona speelde zondagavond zelf een uitwedstrijd bij Celta in Vigo, dus het stadion was leeg.