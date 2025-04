Duitse krant pakt groot uit met 'gevaarlijk wangedrag' van Bayern München-sterren

Problemen bij Bayern München. Daar hielde een aantal spelers zich in het openbaar niet aan de regels. Het Duitse medium BILD pakte er groots mee uit en zelfs de politie voelde zich genoodzaakt om te reageren.

Wat is er aan de hand? Vorige week berichtte BILD over 'gevaarlijk wangedrag' van een aantal spelers van de koploper in de Bundesliga. De krant ontdekte dat drie spelers veel te hard reden in een gebied waar ook een kleuterschool zat.

Daar mag iedereen maar dertig kilometer per uur, maar enkele spelers van Bayern hadden daar lak aan. Zo reden Leroy Sané (50 kilometer per uur) en Raphael Guerreiro (55 per uur) te hard. Maar de 23-jarige buitenspeler Michael Olise spandde de kroon.

42 kilometer per uur te hard

Hij reed op het stuk asfalt, dat dicht bij het sportcomplex van Bayern ligt, ruim het dubbele van wat is toegestaan: 72 kilometer per uur. Een apparaatje dat vrij recent was geïnstaleerd in de desbetreffende straat, legde de snelheidsduivels vast.

Het noopte de politie tot reageren. Volgens een woordvoerder is de zogeheten Gemeentelijke Verkeerscontroledienst (KVÜ) verantwoordelijk voor de desbetreffende straat en de controles op snelheid. Maar mogelijk neemt de politie wel extra maatregelen naar aanleiding van de acties van de Bayern München-spelers.

Daar hoopt de advocaat Adam Ahmed in ieder geval wel op. "De politie moet deze gelegenheid aangrijpen om het relevante bewijsmateriaal te onderzoeken en, indien nodig, zelf snelheidscontrolers uit te voeren."

Gelukje voor het trio

De spelers zijn dus gewaarschuwd als ze weer eens te snel het gaspedaal indrukken. Gelukkig voor het trio komen ze er nu genadig vanaf. Omdat de snelheden niet officiëel zijn geregistreerd bij de politie of de KVÜ, kunnen er geen boetes worden uitgedeeld.

Buiten het veld is er dus wat gedoe rondom Bayen München, maar in Duitsland gaat het sportief gezien van een leien dankje. In de competitie kan de titel Der Rekordmeister bijna niet meer ontgaan. Met nog vier duels te spelen is het verschil met nummer twee Bayer Leverkusen al acht punten. Dat lijkt de ploeg van Vincent Kompany niet meer weg te geven.

Vroeg uitgeschakeld

Dat moet ook, want in het Duitse bekertoernooi en in de Champions League ligt de recordkampioen er al uit. Internazionale was in de kwartfinale over twee duels te sterk en in de DFB-Pokal was de achtste finale (Leverkusen) het eindstation. Later dit jaar wacht nog het WK voor Clubs, waar Bayern München in de groepsfase tegen Auckland City, Boca Juniors en Benfica speelt.

