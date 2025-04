Arsenal voorkomt 'Remontada' Real Madrid, ook Inter halve finalist Champions League na krankzinnige avond

Arsenal en Internazionale hebben zich na een zinderende Champions League-avond verzekerd van een plek in de halve finale. De Londense grootmacht won met 2-1, terwijl Inter het met een 2-2-gelijkspel tegen Bayern München klaarspeelde. Voor Real Madrid en de Duitse kampioen is het avontuur in het prestigieuze miljardenbal dus al in de kwartfinale ten einde gekomen.

Arsenal zorgde in het eerste duel tegen Real Madrid al voor dé verrassing van het Champions League-seizoen. De Engelse grootmacht won overtuigend met 3-0, waardoor De Koninklijke een wonder nodig hadden in Bernabéu. Real schoot uit de startblokken met een razendsnelle 1-0, maar daar stak de grensrechter een stokje voor. Kylian Mbappé stond buitenspel.

Chaos in Madrid

De Engelsen leken de marge vervolgens héél snel op vier te kunnen brengen vanaf de stip, maar Arsenal-ster Bukayo Saka miste op krankzinnige wijze. Hij probeerde de bal achter Thibaut Courtois te chippen, maar zag zijn poging finaal de mist in gaan. Na de misser van Saka leek ook Real Madrid een strafschop te krijgen, maar daar zette de VAR een streep door.

Nek van Real omgedraaid

Na ruim een uur spelen opende Saka dan tóch de score. Een prachtige teamgoal van Arsenal werd op briljante wijze afgemaakt door de jonge Engelsman. Ditmaal chipte hij de bal wél over Courtois: 1-0. Bernabéu werd in stilte gehuld, maar dat was van korte duur. Slechts twee minuten later barstte het stadion uit zijn voegen dankzij de gelijkmaker van Vinícius. De Braziliaan maakte optimaal gebruik van een fout en bracht de stand op 1-1, waardoor de marge weer drie was.

Een mirakel bleef echter uit, want Arsenal scoorde in de absolute slotfase zelfs nog de 2-1 door een treffer van Martinelli. Daarmee ligt de recordkampioen en regerend titelhouder van de Champions League al na de kwartfinale uit het prestigieuze miljardenbal. Arsenal heeft voor het eerst in jaren wél een plek bij de laatste vier en speelt tegen Paris Saint-Germain

Inter tegen Barcelona

Met de 2-1 overwinning in München had Internazionale de perfecte uitgangspositie voor de return in San Siro. Daar zou moeten blijken of Bayern München nog iets kon inbrengen tegen de klasse van de Nerazzurri. De eerste helft kenmerkte zich door een tactisch steekspel tussen beide grootmachten, maar na rust explodeerde het duel volledig.

Harry Kane zette zijn ploeg al vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar die was tien minuten later alweer verdwenen. Lautaro Martínez bracht zijn team op gelijke hoogte met een kopbal, waarna voormalig Bayern-verdediger Benjamin Pavard de 2-1 (4-2 over twee duels) op het bord zette. Toch zorgde Eric Dier een kwartier voor tijd opnieuw voor spanning door de 2-2 te maken.

Inter wist uiteindelijk stand te houden en het gelijkspel over de streep te trekken, waardoor de Nerazzurri als winnaar uit het tweeluik met de Duitse grootmacht kwamen (4-3). Hiermee verzekert Inter zich van een plek in de halve finale, waar zij het zullen opnemen tegen FC Barcelona.

